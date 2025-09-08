Clasament ATP, 8 septembrie 2025: Carlos Alcaraz redevine lider mondial, după ce a câştigat US Open

Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 8 septembrie 2025, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis ai lumii, iar cifrele arată că spaniolul Carlos Alcaraz a redevenit lider mondial, după ce a câştigat US Open.

Carlos Alcaraz este lider mondial, după ce a câştigat US Open - Profimedia

Duminică seara, Alcaraz a făcut senzaţie în finala cu italianul Jannik Sinner. Ibericul s-a impus fără mari probleme, 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, la capătul unui meci care a durat două ore şi 44 de minute.

A fost al 6-lea trofeu de Grand Slam cucerit de ibericul de numai 22 de ani, acesta câştigând pentru a doua oară US Open, după ediţia din 2022, când l-a învins, în finală, pe norvegianul Casper Ruud.

Graţie succesului de la US Open, Carlos Alcaraz a devenit noul lider mondial al tenisului. Alcaraz a pus 760 de puncte între el şi italianul Jannik Sinner, în timp ce podiumul este completat de neamţul Alexander Zverev.

Veteranul Novak Djokovic a urcat trei poziţii, până pe locul 4 mondial, după ce a atins faza semifinalelor la US Open, în timp ce printre "pierzătorii" săptămânii îi regăsim pe Taylor Fritz, Jake Draper, Karen Khachanov sau, mai ales, Daniil Medvedev, ultimul retrogradând cinci poziţii, până pe locul 18 mondial.

TOP 10, la momentul actual, arată astfel: 1. Carlos Alcaraz (Spania) - 11.540 puncte, 2. Jannik Sinner (Italia) - 10.780 puncte, 3. Alexander Zverev (Germania) - 5.930 puncte, 4. Novak Djokovic (Serbia) - 4.830 puncte, 5. Taylor Fritz (Statele Unite ale Americii) - 4.675 puncte, 6. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 4.280 puncte, 7. Jack Draper (Marea Britanie) - 3.690 puncte, 8. Alex de Minaur (Australia) - 3.545 puncte, 9. Lorenzo Musetti (Italia) - 3.505 puncte, 10. Karen Khachanov (Rusia) - 3.280 puncte.

Liderul jucătorilor români rămâne Filip Cristian Jianu, care a urcat trei poziţii, până pe locul 264 mondial, cu 202 puncte. Jianu este urmat de Gabi Boitan, care a coborât patru poziţii, până pe locul 362 mondial, cu 141 puncte, şi de Nicholas David Ionel, care a coborât opt poziţii, până pe locul 396 mondial, cu 126 puncte.

