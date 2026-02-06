Antena Meniu Search
Clasament Superliga, după 25 de etape: FCSB se apropie de play-off 

Joi seara, în ultimul meci din etapa a 25-a a Superligii de fotbal, FCSB s-a impus, scor 2-1, în confruntarea cu FC Botoşani, rezultat graţie căruia campioana en-titre s-a apropiat la doar două puncte de accederea în play-off.

06.02.2026
FCSB a câştigat duelul cu FC Botoşani

Meciul a fost la discreţia gazdelor, care au ratat ocazie după ocazie. Thiam a deschis scorul, în minutul 42, şi părea că FCSB se îndreaptă spre o victorie clară.

Totuşi, FCSB-iştii au avut emoţii pe final, când Kovtalyuk a egalat, în minutul 72, fructificând o minge venită de la Ongenda. Însă, minunea a durat doar două minute, pentru că, în minutul 74, Olaru a punctat, aducând gazdelor celor trei puncte.

Pe lângă FCSB - FC Botoşani 2-1, în etapa a 25-a a Superligii de fotbal s-au mai disputat meciurile Petrolul Ploieşti - Unirea Slobozia 1-0, Universitatea Cluj - FC Argeş 3-1, AFC Hermannstadt - Rapid Bucureşti 0-3, Metaloglobus Bucureşti - Csikszereda Miercurea Ciuc 0-1, UTA Arad - CFR Cluj 0-1, Farul Constanţa - Dinamo Bucureşti 2-3, Universitatea Craiova - Oţelul Galaţi 1-0.

Clasament Superliga 

1    UNIV. CRAIOVA    25    14    7    4    45-24    49 puncte

2    RAPID            25    14    6    5    40-23    48 puncte

3    DINAMO             25    13    9    3    39-22    48 puncte 

4    UNIV. CLUJ        25    12    6    7    32-21    42 puncte 

5    FC ARGEŞ        25    12    4    9    31-25    40 puncte

6    FC BOTOŞANI        25    10    9    6    31-20    39 puncte 

7    CFR  CLUJ        25    10    8    7    39-36    38 puncte

8    UTA ARAD        25    10    8    7    31-33    38 puncte

9    OŢELUL             25    10    7    8    35-20    37 puncte

10    FCSB            25    10    7    8    35-32    37 puncte

11    FARUL             25    9    7    9    34-30    34 puncte

12    PETROLUL        25    5    9    11    18-26    24 puncte

13    CSIKSZEREDA     25    5    7    13    23-52    22 puncte

14    SLOBOZIA        25    6    3    16    24-39    21 puncte

15    HERMANNSTADT    25    3    8    14    22-43    17 puncte

16    METALOGLOBUS     25    2    5    18    21-54    11 puncte 

În Superliga urmează meciurile etapei a 26-a:

Vineri, 6 februarie

17.00, FC Argeş - AFC Hermannstadt

20.00, Rapid Bucureşti - Petrolul Ploieşti 

Sâmbătă, 7 februarie

13.00, Unirea Slobozia - Farul Constanţa 

15.00, Csikszereda Miercurea Ciuc - UTA Arad

20.00, CFR Cluj - Universitatea Cluj 

Duminică, 8 februarie 

17.00, FC Botoşani - Metaloglobus Bucureşti 

20.00, Oţelul Galaţi - FCSB

Luni, 9 februarie 

20.00, Dinamo Bucureşti - Universitatea Craiova 

