Clasament Superliga, după 25 de etape: FCSB se apropie de play-off
Joi seara, în ultimul meci din etapa a 25-a a Superligii de fotbal, FCSB s-a impus, scor 2-1, în confruntarea cu FC Botoşani, rezultat graţie căruia campioana en-titre s-a apropiat la doar două puncte de accederea în play-off.
Meciul a fost la discreţia gazdelor, care au ratat ocazie după ocazie. Thiam a deschis scorul, în minutul 42, şi părea că FCSB se îndreaptă spre o victorie clară.
Totuşi, FCSB-iştii au avut emoţii pe final, când Kovtalyuk a egalat, în minutul 72, fructificând o minge venită de la Ongenda. Însă, minunea a durat doar două minute, pentru că, în minutul 74, Olaru a punctat, aducând gazdelor celor trei puncte.
Pe lângă FCSB - FC Botoşani 2-1, în etapa a 25-a a Superligii de fotbal s-au mai disputat meciurile Petrolul Ploieşti - Unirea Slobozia 1-0, Universitatea Cluj - FC Argeş 3-1, AFC Hermannstadt - Rapid Bucureşti 0-3, Metaloglobus Bucureşti - Csikszereda Miercurea Ciuc 0-1, UTA Arad - CFR Cluj 0-1, Farul Constanţa - Dinamo Bucureşti 2-3, Universitatea Craiova - Oţelul Galaţi 1-0.
Clasament Superliga
1 UNIV. CRAIOVA 25 14 7 4 45-24 49 puncte
2 RAPID 25 14 6 5 40-23 48 puncte
3 DINAMO 25 13 9 3 39-22 48 puncte
4 UNIV. CLUJ 25 12 6 7 32-21 42 puncte
5 FC ARGEŞ 25 12 4 9 31-25 40 puncte
6 FC BOTOŞANI 25 10 9 6 31-20 39 puncte
7 CFR CLUJ 25 10 8 7 39-36 38 puncte
8 UTA ARAD 25 10 8 7 31-33 38 puncte
9 OŢELUL 25 10 7 8 35-20 37 puncte
10 FCSB 25 10 7 8 35-32 37 puncte
11 FARUL 25 9 7 9 34-30 34 puncte
12 PETROLUL 25 5 9 11 18-26 24 puncte
13 CSIKSZEREDA 25 5 7 13 23-52 22 puncte
14 SLOBOZIA 25 6 3 16 24-39 21 puncte
15 HERMANNSTADT 25 3 8 14 22-43 17 puncte
16 METALOGLOBUS 25 2 5 18 21-54 11 puncte
În Superliga urmează meciurile etapei a 26-a:
Vineri, 6 februarie
17.00, FC Argeş - AFC Hermannstadt
20.00, Rapid Bucureşti - Petrolul Ploieşti
Sâmbătă, 7 februarie
13.00, Unirea Slobozia - Farul Constanţa
15.00, Csikszereda Miercurea Ciuc - UTA Arad
20.00, CFR Cluj - Universitatea Cluj
Duminică, 8 februarie
17.00, FC Botoşani - Metaloglobus Bucureşti
20.00, Oţelul Galaţi - FCSB
Luni, 9 februarie
20.00, Dinamo Bucureşti - Universitatea CraiovaÎnapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰