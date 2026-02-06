Clasament Superliga, după 25 de etape: FCSB se apropie de play-off 

Joi seara, în ultimul meci din etapa a 25-a a Superligii de fotbal, FCSB s-a impus, scor 2-1, în confruntarea cu FC Botoşani, rezultat graţie căruia campioana en-titre s-a apropiat la doar două puncte de accederea în play-off.

Meciul a fost la discreţia gazdelor, care au ratat ocazie după ocazie. Thiam a deschis scorul, în minutul 42, şi părea că FCSB se îndreaptă spre o victorie clară.

Totuşi, FCSB-iştii au avut emoţii pe final, când Kovtalyuk a egalat, în minutul 72, fructificând o minge venită de la Ongenda. Însă, minunea a durat doar două minute, pentru că, în minutul 74, Olaru a punctat, aducând gazdelor celor trei puncte.

Pe lângă FCSB - FC Botoşani 2-1, în etapa a 25-a a Superligii de fotbal s-au mai disputat meciurile Petrolul Ploieşti - Unirea Slobozia 1-0, Universitatea Cluj - FC Argeş 3-1, AFC Hermannstadt - Rapid Bucureşti 0-3, Metaloglobus Bucureşti - Csikszereda Miercurea Ciuc 0-1, UTA Arad - CFR Cluj 0-1, Farul Constanţa - Dinamo Bucureşti 2-3, Universitatea Craiova - Oţelul Galaţi 1-0.

Clasament Superliga

1 UNIV. CRAIOVA 25 14 7 4 45-24 49 puncte

2 RAPID 25 14 6 5 40-23 48 puncte

3 DINAMO 25 13 9 3 39-22 48 puncte

4 UNIV. CLUJ 25 12 6 7 32-21 42 puncte

5 FC ARGEŞ 25 12 4 9 31-25 40 puncte

6 FC BOTOŞANI 25 10 9 6 31-20 39 puncte

7 CFR CLUJ 25 10 8 7 39-36 38 puncte

8 UTA ARAD 25 10 8 7 31-33 38 puncte

9 OŢELUL 25 10 7 8 35-20 37 puncte

10 FCSB 25 10 7 8 35-32 37 puncte

11 FARUL 25 9 7 9 34-30 34 puncte

12 PETROLUL 25 5 9 11 18-26 24 puncte

13 CSIKSZEREDA 25 5 7 13 23-52 22 puncte

14 SLOBOZIA 25 6 3 16 24-39 21 puncte

15 HERMANNSTADT 25 3 8 14 22-43 17 puncte

16 METALOGLOBUS 25 2 5 18 21-54 11 puncte

În Superliga urmează meciurile etapei a 26-a:

Vineri, 6 februarie

17.00, FC Argeş - AFC Hermannstadt

20.00, Rapid Bucureşti - Petrolul Ploieşti

Sâmbătă, 7 februarie

13.00, Unirea Slobozia - Farul Constanţa

15.00, Csikszereda Miercurea Ciuc - UTA Arad

20.00, CFR Cluj - Universitatea Cluj

Duminică, 8 februarie

17.00, FC Botoşani - Metaloglobus Bucureşti

20.00, Oţelul Galaţi - FCSB

Luni, 9 februarie

20.00, Dinamo Bucureşti - Universitatea Craiova

