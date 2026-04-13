Clasament WTA, 13 aprilie 2026: Ascensiuni fulminante pentru Sorana Cîrstea şi Elena Gabriela Ruse 

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 13 aprilie 2026, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că două românce, Sorana Cîrstea şi Elena Gabriela Ruse, sunt printre performerele săptămânii.

Ajunsă până în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Linz (Austria), unde a cedat în faţa rusoaicei Mirra Andreeva, principala favorită a competiţiei, Sorana Cîrstea a obţinut suficiente puncte astfel încât să urce trei poziţii în clasamentul WTA şi să ajungă pe locul 26 mondial, cu 1.507 puncte.

Semifinalistă la Linz, unde a fost învinsă tot de Mirra Andreeva, Elena Gabriela Ruse a urcat nu mai puţin de 26 de poziţii în clasamentul WTA ajungând până pe locul 61 mondial, cu 1.026 puncte.

Între Sorana Cîrstea şi Elena Gabriela Ruse se găseşte a treia româncă din TOP 100 mondial. Jaqueline Cristian staţionează pe locul 33 mondial, cu 1.382 puncte.

Deşi a câştigat turneul de la Linz, 1-6, 6-4, 6-3, în finala cu Anastasia Potapova, reprezentanta Austriei, Mirra Andreeva a urcat o singură poziţie în ierarhia mondială, până pe locul 9 mondial.

TOP 10 mondial arată astfel: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 11.025 puncte, 2. Elena Rybakina (Kazahstan) - 8.108 puncte, 3. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 7.278 puncte, 4. Iga Swiatek (Polonia) - 7.263 puncte, 5. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 6.243 puncte, 6. Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii) - 5.995 puncte, 7. Elina Svitolina (Ucraina) - 3.965 puncte, 8. Jasmine Paolini (Italia) - 3.907 puncte, 9. Mirra Andreeva (Rusia) - 3.611 puncte, 10. Victoria Mboko (Canada) - 3.531 puncte.

Interesant este că Sorana Cîrstea a avut o ascensiune fulminantă inclusiv în ierarhia mondială de dublu. Sportiva noastră a câştigat turneul de la Linz, în proba de dublu, alături de chinezoaica Shuai Zhang, 6-3, 6-2, în finala cu cehoaicele Jesika Maleckova şi Miriam Skoch. Succesul i-a permis Soranei să urce 14 poziţii în clasamentul de dublu, până pe locul 40 mondial, cu 1.990 puncte.

Ierarhia mondială de dublu este dominată de belgianca Elise Mertens, 8.658 de puncte, urmată de Katerina Siniakova, din Cehia, 7.950 puncte, şi de două jucătoare din Italia, Jasmine Paolini şi Sara Errani, ambele cu câte 7.385 puncte.

