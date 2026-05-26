Video Costum special, inspirat de primul 10 perfect al Nadiei Comăneci. O colecţie întreagă va fi pusă la vânzare

Nadia Comăneci a îmbrăcat din nou costumul de gimnastică. Nu în sala de sport, ci în propria sufragerie. Se pregăteşte pentru Gala Campionilor, eveniment care va avea loc în acest weekend la Oneşti, oraşul natal al campioanei olimpice.

de Irina Munteanu

la 26.05.2026 , 17:25
Costumul Nadiei este unul special creat pentru seria de evenimente care celebrează 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, unde românca a obţinut prima notă de 10 din istoria gimnasticii.

Vestimentaţia este inspirată din cea pe care Nadia a purtat-o în 1976. Nu are însă aceleaşi mâneci lungi, iar culorile steagului României apar pe un brâu legat la mijloc.

Ţinuta face parte dintr-o colecţie rară, de 200 de piese, care va fi vândută alături de alte obiecte surpriză, care nu au fost dezvăluite. Nici preţul acestora nu a fost făcut public. Se ştie însă că vor fi comercializate în ultima zi a lunii mai, iar cei care doresc un obiect de colecţie trebuie să se înscrie pe o listă de aşteptare. 

 Vor fi disponibile doar 200 de bucăți. Replicile au fost realizate de designerul Cristian Moreau.

"Anul Nadia" aduce la Onești, orașul natal al marii campioane, elite ale sportului românesc și internațional, care vor participa în perioada 29-31 mai la evenimente organizate în amintirea Olimpiadei de la Montreal.

