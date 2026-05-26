Naomi Osaka, numărul 16 în clasamentul WTA, îşi continuă seria apariţiilor inedite pe terenul de tenis, cu o ţinută Nike, creată de designerul elveţian Kevin Germanier.

Naomi Osaka, o nouă apariţie inedită pe terenul de tenis, în primul tur la Roland Garros - Profimedia

Tenismena japoneză a atras din nou toate privirile datorită ţinutei, de această dată la Roland Garros, în meciul contra Laurei Siegemund, terenul Sezanne-Lenglen.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De această dată, favorita numărul 16 a turneului din capitala franceză, a optat pentru un outfit al sponsorului tehnic Nike, în colaborare cu tânărul designer elveţian Kevin Germanier.

Articolul continuă după reclamă

Tot în acest an, Osaka a intrat pe teren la Australian Open cu o îmbrăcăminte specială, de culoare albastră, acompaniată de o pălărie, o umbrelă şi un voal supradimensionat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰