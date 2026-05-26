Naomi Osaka, o nouă apariţie inedită pe terenul de tenis, în primul tur la Roland Garros
Naomi Osaka, numărul 16 în clasamentul WTA, îşi continuă seria apariţiilor inedite pe terenul de tenis, cu o ţinută Nike, creată de designerul elveţian Kevin Germanier.
Tenismena japoneză a atras din nou toate privirile datorită ţinutei, de această dată la Roland Garros, în meciul contra Laurei Siegemund, terenul Sezanne-Lenglen.
De această dată, favorita numărul 16 a turneului din capitala franceză, a optat pentru un outfit al sponsorului tehnic Nike, în colaborare cu tânărul designer elveţian Kevin Germanier.
Tot în acest an, Osaka a intrat pe teren la Australian Open cu o îmbrăcăminte specială, de culoare albastră, acompaniată de o pălărie, o umbrelă şi un voal supradimensionat.
