Clasament WTA, 27 octombrie 2025: Jaqueline Cristian urcă între primele 40 de jucătoare ale lumii

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 27 octombrie 2025, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că românca Jaqueline Cristian este una dintre performerele săptămânii.

de Redactia Observator

la 27.10.2025 , 10:51
Jacqueline Cristian ocupă locul 39 în clasamentul WTA din 27 octombrie 2025 Jacqueline Cristian ocupă locul 39 în clasamentul WTA din 27 octombrie 2025 - Profimedia

Deşi a rezistat doar două tururi la Tokyo, 6-2, 6-3 cu Charaeva şi 1-6, 2-6 cu Alexandrova, Jaqueline a obţinut suficient de multe puncte încât să urce între cele mai bune 40 de jucătoare de tenis ale lumii.

Concret, sportiva noastră a urcat trei poziţii în noua ierarhie WTA, ajungând până pe locul 39 mondial, cu 1.324 puncte. Ierarhia româncelor continuă cu Sorana Cîrstea, care staţionează pe locul 45 mondial, cu 1243 puncte, şi cu Elena Gabriela Ruse, care a coborât o poziţie, până pe locul 100 mondial, cu 757 puncte.

La nivel înalt, Elena Rybakina şi Madison Keys au profitat de retrogradarea italiencei Jasmine Paolini şi au urcat câte o poziţie în clasamentul mondial.

Articolul continuă după reclamă

TOP 10 WTA arată astfel: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 9.870 puncte, 2. Iga Swiatek (Polonia) - 8.195 puncte, 3. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 6.563 puncte, 4. Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii) - 5.887 puncte, 5. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 5.183 puncte, 6. Elena Rybakina (Kazahstan) - 4.350 puncte, 7. Madison Keys (Statele Unite ale Americii) - 4.335 puncte, 8. Jasmine Paolini (Italia) - 4.325 puncte, 9. Mirra Andreeva (Rusia) - 4.319 puncte, 10. Ekaterina Alexandrova (Rusia) - 3.375 puncte. 

