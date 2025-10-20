Antena Meniu Search
Clasament WTA, 20 octombrie 2025: Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, ascensiuni importante după Osaka

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 20 octombrie 2025, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis din lume, iar cifrele arată ascensiuni importante înregistrate de cele mai bune jucătoare ale României, Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea.

la 20.10.2025 , 10:35
Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian sunt cele mai bune jucătoare de tenis din România, la momentul actual

Concret, weekendul trecut, Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea au jucat semifinale la Osaka (Japonia). Din păcate ambele au pierdut. Sorana Cîrstea a cedat, 1-6, 6-2, 4-6, în confruntarea cu Leylah Fernandez, a 4-a favorită a competiţiei, în timp ce Jaqueline Cristian a pierdut, 7-6, 4-6, 3-6, cu Tereza Valentova, din Cehia.

În ciuda înfrângerilor de sâmbătă, cele două românce au înregistrat ascensiuni importante în clasamentul WTA de luni, 20 octombrie 2025. Astfel, Jaqueline Cristian a urcat cinci poziţii, până pe locul 42 mondial, cu 1.294 de puncte, iar Sorana Cîrstea a urcat şase poziţii, până pe locul 45 mondial, cu 1.243 de puncte.

Pentru Jaqueline Cristian urmează turneul de la Tokyo (Japonia), competiţie dotată cu premii în valoare de peste un milion de dolari. În primul tur, românca o va înfrunta pe Alina Charaeva, din Rusia, jucătoare venită din calificări.

La nivel înalt, italianca Jasmine Paolini şi Elena Rybakina, din Kazahstan, au profitat de paşii greşiţi făcuţi de americanca Madison Keys şi rusoaica Mirra Andreeva şi au urcat câte două poziţii în clasamentul WTA.

Astfel, TOP 10 WTA arată astfel: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 10.390 puncte, 2. Iga Swiatek (Polonia) - 8.703 puncte, 3. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 7.863 puncte, 4. Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii) - 5.914 puncte, 5. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 5.183 puncte, 6. Jasmine Paolini (Italia) - 4.525 puncte, 7. Elena Rybakina (Kazahstan) - 4.505 puncte, 8. Madison Keys (Statele Unite ale Americii) - 4.395 puncte, 9. Mirra Andreeva (Rusia) - 4.319 puncte, 10. Ekaterina Aleksandrova (Rusia) - 3.375 puncte.

