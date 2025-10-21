Jaqueline Cristian, cea mai bine cotată jucătoare de tenis a României, îşi continuă seria evoluţiilor bune din Japonia, sportiva noastră obţinând, marţi, calificarea în turul II al turneului feminin de tenis de la Tokyo, competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste un milion de dolari.

Jaqueline Cristian, victorie lejeră în primul tur de la Tokyo - Profimedia

După ce, săptămâna trecută, Jaqueline a ajuns până în semifinale la Osaka, săptămâna aceasta, ea speră la un rezultat cel puţin la fel de bun în turneul de la Tokyo.

Primul pas a fost făcut marţi dimineaţa, când a trecut fără probleme de Alina Charaeva, din Rusia, locul 150 mondial, jucătoare nevoită să treacă de calificări pentru a ajuns pe tabloul principal.

Jaqueline s-a impus în minim de seturi, 6-2, 6-3, la capătul unui meci care a durat 95 de minute şi care îi asigură sportivei noastre minim 15.700 de dolari şi 60 de puncte WTA. Graţie acestor puncte, Jaqueline urcă, momentan, pe locul 39 în clasamentul WTA Ranking Live, dar românca îşi poate îmbunătăţi clasamentul, fiind, de exemplu, la doar 65 de puncte de cehoaica Barbora Krejcikova, ocupanta locului 34 mondial.

Articolul continuă după reclamă

Însă, pentru Jaqueline urmează un meci extrem de greu, cu rusoaica Ekaterina Aleksandrova, a 3-a favorită a turneului şi ocupanta locului 10 mondial în clasamentul WTA Ranking Live.

Jaqueline Cristian şi Ekaterina Aleksandrova nu s-au mai înfruntat până acum.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰