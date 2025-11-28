Clasament Conference League, după Universitatea Craiova - Mainz 1-0

Joi seara s-au jucat meciurile din etapa a 4-a a Conference League, iar Universitatea Craiova, reprezentanta României în această fază a competiţiei, a obţinut o victorie nesperată, 1-0 cu FSV Mainz.

Oltenii au controlat meciul, din punct de vedere tactic, şi au dat lovitura în minutul 67, când Al Hamlawi a marcat, din penalty, singurul gol al meciului. Oltenii au avut emoţii doar pe final, însă, din fericire, golul lui Potulski, de 1-1, a fost anulat pentru offside.

În urma acestui succes, Universitatea Craiova a urcat pe locul 15 în clasamentul Conference League, la un singur punct de locul 8, ultimul care asigură calificarea directă în faza optimilor de finală.

Victoria Universităţii a costat, însă, destul de scump. Patru jucători au încasat cartonaşe galbene, iar unul dintre ei, Nicuşor Bancu, va fi, deja, suspendat pentru meciul următor.

În celelalte meciuri din etapa a 4-a a Conference League s-au înregistrat următoarele rezultate:

AZ Alkmaar - Shelbourne 2-0

Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps 3-1

Lech Poznan - Lausanne Sports 2-0

Omonia Nicosia - Dinamo Kiev 2-0

Rakow - Rapid Viena 4-1

Sigma Olomouc - NK Celje 2-1

Slovan Bratislava - Rayo Vallecano 2-1

Universitatea Craiova - FSV Mainz 1-0

Zrinjski - Hacken 2-1

FC Aberdeen - Noah 1-1

Breidablik - Samsunspor 2-2

Drita - Shkendija 1-0

Fiorentina - AEK Atena 0-1

Jagiellonia - KUPS Kuopio 1-0

Legia Varşovia - Sparta Praga 0-1

NK Rijeka - AEK Larnaca 0-0

Shamrock Rovers - Şahtior Doneţk 1-2

Strasbourg - Crystal Palace 2-1

Clasament Conference League: 1. Samsunspor - 10 puncte, 2. Strasbourg - 10 puncte, 3. NK Celje - 9 puncte, 4. Şahtior Doneţk - 9 puncte, 5. FSV Mainz - 9 puncte, 6. Rakow - 8 puncte, 7. AEK Larnaca - 8 puncte, 8. Drita - 8 puncte, 9. Jagiellonia - 8 puncte, 10. AEK Atena - 7 puncte, 11. Sparta Praga - 7 puncte, 12. Rayo Vallecano - 7 puncte, 13. Lausanne Sports - 7 puncte, 14. Sigma Olomouc - 7 puncte, 15. Universitatea Craiova - 7 puncte, 16. Lech Poznan - 6 puncte, 17. Fiorentina - 6 puncte, 18. Crystal Palace - 6 puncte, 19. Zrinjski - 6 puncte, 20. AZ Alkmaar - 6 puncte, 21. Omonia Nicosia - 5 puncte, 22. KUPS Kuopio - 5 puncte, 23. Noah - 5 puncte, 24. NK Rijeka - 5 puncte, 25. Shkendija - 4 puncte, 26. Lincoln Red Imps - 4 puncte, 27. Dinamo Kiev - 3 puncte, 28. Legia Varşovia - 3 puncte, 29. Slovan Bratislava - 3 puncte, 30. Hamrun Spartans - 3 puncte, 31. Hacken - 2 puncte, 32. Breidablik - 2 puncte, 33. Aberdeen - 2 puncte, 34. Shelbourne - 1 punct, 35. Shamrock Rovers - 1 punct, 36. Rapid Viena - 0 puncte.

Vă reamintim că primele opt clasate se califică direct în faza optimilor de finală, iar echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, în timp ce echipele clasate de la locul 25 în jos părăsesc cupele europene. Practic, în acest moment, cu două etape înainte de final, Universitatea Craiova, reprezentanta României în această fază a competiţiei, ar fi calificată în play-off-ul pentru optimi, de pe locul 15, locul pe care îl ocupă în acest moment. Totuşi, oltenii mai au de jucat două meciuri tari, cu Sparta Praga acasă şi cu AEK Atena în deplasare, astfel că misiunea Universităţii continuă să fie una complicată.

