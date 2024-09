La 16 ani, Lia nu îşi mai aminteşte când a pus pentru prima dată mâna pe mănuşile de box. Încă de mică, îşi însoţea tatăl la antrenamente. Astăzi, a ajuns vicecampioană naţională la categoria ei de vârstă.

"Nu mi se pare ciudat, mi se pare că e un sport pentru toată lumea care implică disciplină. Cu aproximativ o lună înainte de competiţie am avut antrenamente de dimineaţă şi de după amiază, care au fost pe baza pregătirii fizice. Iar când am ajuns acolo, a trebuit să aştept 5 zile înainte să boxez prima dată, m-am antrenat în fiecare zi. Am avut puţine emoţii, dar am fost sigură că aduc medalie", declară Lia Hășmășan, vicecampioană naţională la box.

Emoţii mari în ring, dar şi pe margine

Şi aşa a fost. A câştigat medalia de argint. În timpul meciurilor, emoţiile sunt foarte mari şi în ring, dar şi pe margine, acolo unde se află tatăl său, care îi este şi antrenor. "Emoţii sunt copleşitoare, dar mă bucur de ambiţia Liei. De multe ori, când văd dificultatea sportivei şi fiicei mele, sunt tentat să opresc meciul", spune Vasile Hășmășan, tatăl Liei şi antrenor.

Şi Jessica practică box de 4 ani, încă de la vârsta de 10 ani. Până acum, a reuşit să câştige două medalii de argint şi bronz. "Eu sunt foarte rea de mică. Mă băteam cu băieţii prin şcoală şi le era frică de mine. Până la urmă, tata m-a dus la box, a zis, mai bine mă bat în ring decât cu ei. (Prietenele tale care nu fac box ce zic de sportul pe care îl practici?) Spun că oriunde mergem, nu le este frică pentru că sunt eu acolo şi au încredere în mine", mărturiseşte Jessica Sara, boxeră.

Boxul are multiple beneficii

Duritatea acestui sport nu le ţine departe pe fete, din contră. Boxul are multiple beneficii. "Boxul este un sport care disciplinează pe lângă dezvoltarea motrică şi dezvoltarea fizică, le dă un echilibru, o încredere personală. Te ajută în viaţa de zi cu zi", explică Vasile Hășmășan, antrenor.

"Cu fetele, dacă nu lucrezi mai manierat nu le ţii în sală. Prima dată vin de curiozitate. Depinde de anturajul în care sunt", adaugă Ban Sever, antrenor. "Este un sport frumos, te ajută fizic şi psihic. Îmi dă echilibru. Dacă îl practici, te ajută să ai mai multă încredere în tine", spune Mădălina, boxeră.

Boxul nu este însă un sport ieftin. Echipamentul pentru un începător costă minimum 1.000 de lei, iar abonamentele încep de la 150 de lei pe lună.

