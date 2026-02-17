Cupa Mondială 2026. Lotul Belgiei: Jeremy Doku este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Jeremy Doku, de la Manchester City, este vedeta naţionalei de fotbal a Belgiei - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Belgiei, formaţie ce reprezintă Europa la turneul final.

Naţionala de fotbal a Belgiei a fost repartizată în Grupa G la Campionatul Mondial, alături de Egipt, Iran şi Noua Zeelandă, şi intră în competiţie pe 15 iunie, de la 22.00, ora României, când dă piept cu Egipt, pe Seattle Stadium.

Pentru Belgia urmează meciurile cu Iran, 21 iunie, ora 22.00, Los Angeles Stadium, şi cu Noua Zeelandă, 27 iunie, ora 06.00, BC Place Vancouver.

Articolul continuă după reclamă

Program meciuri Belgia la Cupa Mondială 2026:

15 iunie, ora 22.00, Belgia - Egipt

21 iunie, ora 22.00, Belgia - Iran

27 iunie, ora 06.00, Noua Zeelandă - Belgia

Cum s-a calificat Belgia la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Belgiei s-a calificat la Campionatul Mondial, după ce a câştigat Grupa J din preliminariile europene, grupă din care au mai făcut parte Ţara Galilor, Macedonia de Nord, Kazahstan şi Liechtenstein.

Belgia a câştigat grupa înregistrând cinci victorii, 4-3 şi 4-2 cu Ţara Galilor, 6-0 cu Kazahstan şi 7-0 şi 6-0 cu Liechtenstein, şi trei egaluri, 0-0 şi 1-1 cu Macedonia de Nord şi 1-1 cu Kazahstan, şi adunând 18 puncte, cu două mai multe decât Ţara Galilor şi cu cinci mai multe decât Macedonia de Nord.

Lot Belgia

Este de aşteptat ca din lotul lărgit pe care mizează selecţionerul Rudi Garcia să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt, Thibaut Courtois.

Fundaşi - Arthur Theate, Joaquin Seys, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Thomas Meunier, Koni De Winter, Timothy Castagne, Zeno Debast, Wout Faes, Ameen Al-Dakhil.

Mijlocaşi - Axel Witsel, Diego Moreira, Youri Tielemans, Charles Vanhoutte, Hans Vanaken, Nicolas Raskin, Amadou Onana, Kevin De Bruyne, Jorthy Mokio.

Atacanţi - Loïs Openda, Leandro Trossard, Jérémy Doku, Dodi Lukébakio, Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers, Michy Batshuayi, Malick Fofana, Romelu Lukaku, Romeo Vermant.

Top jucători Belgia: Jeremy Doku este vedeta echipei

Jeremy Doku, atacantul lui Manchester City, este vedeta naţionalei de fotbal a Belgiei. Jucătorul de 23 de ani este cotat la 65 de milioane de euro. Pe lângă Doku, Belgia mizează şi pe Amadoua Onana, de la Aston Villa, cotat la 42 de milioane de euro, Lois Openda, de la Juventus Torino, cotat la 40 de milioane de euro, Youri Tielemans, de la Aston Villa, cotat la 35 de milioane de euro, sau Charles De Ketelaere, de la Atalanta Bergamo, cotat la 35 de milioane de euro.

Jeremy Doku are, încă, doar 23 de ani, şi a crescut la Beerschot şi Anderlecht, înainte de a face pasul către Rennes şi, mai apoi, către Manchester City. În ciuda vârstei fragede a adunat, deja, şase goluri în 37 de meciuri jucate pentru Anderlecht, 12 goluri în 92 de meciuri jucate pentru Rennes şi 17 goluri în 114 meciuri jucate pentru Manchester City, plus şapte goluri în 39 de selecţii la naţionala Belgiei. A fost campion al Angliei, cu Manchester City, în 2024, şi câştigător al Campionatului Mondial al cluburilor, cu Manchester City, în 2023.

Rudi Garcia este antrenorul Belgiei

Naţionala de fotbal a Belgiei este condusă, din ianuarie anul trecut, de Rudi Garcia, un tehnician francez în vârstă de 61 de ani. Rudi Garcia a jucat fotbal la Lille, Caen sau Martigues şi a antrenat formaţii precum St. Etienne, Dijon, Le Mans, Lille, AS Roma, Olympique Marseille, Lyon, Napoli sau Al Nassr.

Rudi Garcia a câştigat numeroase trofee, ca antrenor. A fost, printre altele, campion al Franţei, cu Lille, în 2011, sau finalist al Europa League, cu Marseille, în 2018. De asemenea, a fost desemnat cel mai bun antrenor din Ligue I, în sezonul 2010-2011, şi cel mai bun antrenor francez în 2011, 2013 şi 2014.

Palmaresul Belgiei la Cupa Mondială

Deşi a fost o prezenţă constantă la turneele finale de Campionat Mondial, în special în ultimii 30-40 de ani, Belgia are doar o medalie de bronz în palmares, obţinută la ediţia din Rusia, 2018, când a câştigat finala mică, 2-0 cu Anglia. De asemenea, Belgia a mai jucat o finală mică, la ediţia din Mexic, 1986, când Belgia a pierdut cu Franţa, 2-4 după prelungiri.

La ediţia precedentă, Qatar 2022, Belgia intra în competiţie drept o mare favorită, dar a părăsit competiţia ca o mare dezamăgire. Belgia a terminat doar pe locul 3 o grupă cu Maroc (0-2), Canada (1-0) şi Croaţia (0-0).

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰