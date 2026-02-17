Cupa Mondială 2026. Lotul Egiptului: Omar Marmoush este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Egiptului, formaţie ce reprezintă Africa la turneul final.

Naţionala de fotbal a Egiptului a fost repartizată în Grupa G la Campionatul Mondial, alături de Belgia, Iran şi Noua Zeelandă, şi intră în competiţie pe 15 iunie, de la 22.00, ora României, când dă piept cu Belgia, pe Seattle Stadium.

Pentru Egipt urmează meciurile cu Noua Zeelandă, 22 iunie, ora 04.00, BC Place Vancouver, şi cu Iran, 27 iunie, ora 06.00, Seattle Stadium.

Program meciuri Egipt la Cupa Mondială 2026:

15 iunie, ora 22.00, Belgia - Egipt

22 iunie, ora 04.00, Noua Zeelandă - Egipt

27 iunie, ora 06.00, Egipt - Iran

Cum s-a calificat Egipt la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Egiptului s-a calificat la Campionatul Mondial, după ce a câştigat la pas, cinci puncte avans faţă de locul 2, o grupă din care au mai făcut parte Burkina Faso, Sierra Leone, Guinea Bissau, Etiopia şi Djibouti.

Egipt a înregistrat opt victorii şi două egaluri şi a terminat grupa cu un golaveraj concludent, 20-2. A fost 2-1 şi 0-0 cu Burkina Faso, 1-0 şi 2-0 cu Sierra Leone, 1-0 şi 1-1 cu Guinea Bissau, 2-0 şi 2-0 cu Etiopia şi 6-0 şi 3-0 cu Djibouti.

Lot Egipt

Este de aşteptat ca din lotul lărgit pe care selecţionerul Hossam Hassan îl are la dispoziţie să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Ahmed El Shenawy, Mohamed Sobhi, Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, Mohamed Awad, Mohamed Bassam.

Fundaşi - Khaled Sobhi, Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Mohamed Hamdy, Ahmed Abou El Fotouh, Ahmed Eid, Mohamed Ismail, Mahmoud El-Wensh, Mohamed Abdelmonem.

Mijlocaşi - Emam Ashour, Hamdy Fathy, Mohamed Shehata, Mohanad Lasheen, Marwan Attia, Mahmoud Saber, Mohamed Elneny, Amr El Solia, Mohamed Afsha, Mostafa Saad, Akram Tawfik, Nabil Dunga.

Atacanţi - Mahmoud Trézéguet, Mohamed Salah, Mostafa Mohamed, Mostafa Fathi, Ibrahim Adel, Osama Faisal, Omar Marmoush, Ahmed Zizo, Mohamed Sherif, Marwan Hamdy, Hossam Hassan, Taher Mohamed.

Top jucători Egipt: Omar Marmoush este vedeta echipei

Omar Marmoush, atacantul lui Manchester City, este vedeta naţionalei de fotbal a Egiptului. Fotbalistul de 27 de ani este cotat la 65 de milioane de euro. Alături de Marmoush, din lotul Egiptului se remarcă fotbalişti precum veteranul Mohamed Salah, de la FC Liverpool, cotat la 30 de milioane de euro, atacantul Mahmoud Trezeguet, de la Al Ahly, cotat la 4,5 milioane de euro, Emam Ashour, de la Al Ahly, cotat la 4,5 milioane de euro, sau Mostafa Mohamed, de la Nantes, cotat la 4 milioane de euro.

Omar Marmoush este considerat, practic, urmaşul de drept al lui Mohamed Salah şi noul lider al naţionalei Egiptului. A evoluat pentru VFL Wolfsburg, VFB Stuttgart şi Eintracht Frankfurt, înainte de a ajunge la Manchester City, şi a adunat 10 goluri în 46 de selecţii la naţionala Egiptului. A fost finalist al Cupei Angliei, cu Manchester City, în 2025, finalist al Cupei Africii pe Naţiuni, cu naţionala Egiptului, în 2021, şi a fost premiat pentru cel mai frumos gol marcat în Premier League, în sezonul 2024-2025.

Hossam Hassan este antrenorul Egiptului

Naţionala de fotbal a Egiptului este antrenată, din 2024, de Hossam Hassan, un antrenor egiptean în vârstă de 59 de ani. Hossam Hassan a jucat fotbal la PAOK Salonic sau Neuchatel Xamax, fiind o adevărată legendă a fotbalului egiptean, atacantul reuşind nu mai puţin de 69 de goluri în 177 de selecţii la naţionala Egiptului. Ca antrenor, Hossam Hassan a bifat cluburi precum Zamalek, Al Masry sau Al Ittihad Alexandria şi a pregătit şi naţionala Iordaniei, în perioada 2013-2014.

Hossam Hassan are numeroase trofee câştigate ca jucător. A fost, printre altele, de 13 ori campion al Egiptului, 10 titluri cu Al Ahly şi trei titluri cu Zamalek, campion al Emiratelor Arabe Unite, cu Al Ain, dublu campion al Africii, un titlu cu Al Ahly şi un titlu cu Zamalek, dublu campion al ţărilor arabe, un titlu cu Al Ahly şi un titlu cu Zamalek, şi triplu campion al Africii, cu naţionala Egiptului.

Palmaresul Egiptului la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Egiptului participă doar pentru a 4-a oară în istorie la un turneu final de Campionat Mondial şi nu a obţinut, până acum, nicio victorie la "masa bogaţilor".

Egipt a fost eliminată încă din primul tur la ediţia din Italia, 1934, 2-4 cu Ungaria, iar tot în Italia, dar în 1990, a terminat pe locul 4, ultimul, o grupă cu Anglia, Olanda şi Irlanda, deşi le-a ţinut în şah pe Olanda, 1-1, şi Irlanda, 0-0, şi a pierdut greu cu Anglia, 0-1. La ediţia din Rusia, 2018, Egipt practic nu a contat în condiţiile în care a pierdut toate cele trei meciuri jucate, 0-1 cu Uruguay, 1-3 cu Rusia şi 1-2 cu Arabia Saudită.

