Cupa Mondială 2026. Lotul Iranului: Sardar Azmoun este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Sardar Azmoun, de la Shabab Al Ahli, este vedeta naţionalei de fotbal a Iranului - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Iranului, formaţie ce reprezintă Asia la turneul final.

Naţionala de fotbal a Iranului a fost repartizată în Grupa G la Campionatul Mondial, alături de Belgia, Egipt şi Noua Zeelandă, şi intră în competiţie pe 16 iunie, de la 04.00, ora României, când dă piept cu Noua Zeelandă, pe Los Angeles Stadium.

Pentru Iran urmează meciurile cu Belgia, 21 iunie, ora 22.00, Los Angeles Stadium, şi cu Egipt, 27 iunie, ora 06.00, Seattle Stadium.

Program meciuri Iran la Cupa Mondială 2026:

16 iunie, ora 04.00, Iran - Noua Zeelandă

21 iunie, ora 22.00, Belgia - Iran

27 iunie, ora 06.00, Egipt - Iran

Cum s-a calificat Iran la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Iranului a fost obligată să joace nu mai puţin de 16 meciuri în preliminarii pentru a obţine calificarea la Campionatul Mondial. Mai întâi, Iran a câştigat o grupă cu Uzbekistan (0-0 şi 2-2), Turkmenistan (5-0 şi 1-0) şi Hong Kong (4-0 şi 4-2).

Apoi, Iran a câştigat o grupă cu Uzbekistan (2-2 şi 0-0), Emiratele Arabe Unite (2-0 şi 1-0), Qatar (4-1 şi 0-1), Kîrgîstan (1-0 şi 3-2) şi Coreea de Nord (3-0 şi 3-2).

Lot Iran

Este de aşteptat ca din lotul lărgit pe care selecţionerul Amir Ghalenoei îl are la dispoziţie să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Alireza Beiranvand, Payam Niazmand, Hossein Hosseini, Mohammad Reza Akhbari.

Fundaşi - Ali Nemati, Saleh Hardani, Shojae Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Hossein Kanaanizadegan, Majid Hosseini, Aria Yousefi, Danial Esmaeilifar, Amin Hazbavi, Ramin Rezaeian, Abolfazl Jalali, Morteza Pouraliganji, Sadegh Moharrami.

Mijlocaşi - Saeid Ezatolahi, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani, Mehdi Hashemnejad, Mehdi Tikdari, Omid Noorafkan, Alireza Koushki, Hadi Habibinejad, Mohammad Mehdi Mohebi, Mohammad Mohebi, Alireza Jahanbakhsh, Rouzbeh Cheshmi, Mahdi Torabi, Mohammad Karimi, Ali Gholizadeh.

Atacanţi - Mehdi Taremi, Amirhossein Hosseinzadeh, Ali Alipour, Mohammad Omri, Mehdi Ghayedi, Allahyar Sayyadmanesh, Shahriyar Moghanlou, Sardar Azmoun.

Top jucători Iran: Sardar Azmoun este vedeta echipei

Vedeta naţionalei de fotbal a Iranului este atacantul Sardar Azmoun, de la Shabab Al Ahli. Atacantul de 31 de ani este cotat la 7 milioane de euro. Alături de Azmoun, din lotul Iranului se mai remarcă fotbalişti precum Mehdi Ghayedi, de la Al Nasr, cotat la 4,5 milioane de euro, Mohammad Mohebi, de la FC Rostov, cotat la 2,8 milioane de euro, Mehdi Taremi, de la Olympiacos Pireu, cotat la 2,5 milioane de euro, sau Allahyar Sayyadmanesh, de la Westerlo, cotat la 2,5 milioane de euro.

Sardar Azmoun este considerat o adevărată legendă a fotbalului iranian. A bifat cluburi precum Rubin Kazan, Zenit St. Petersburg, Bayer Leverkusen sau AS Roma şi a adunat 57 de goluri în 91 de selecţii la naţionala Iranului. Sardar Azmoun a fost de patru ori campion al Rusiei, cu Zenit St. Petersburg, campion al Emiratelor Arabe Unite, cu Shabar Al Ahli, sau campion al Asiei Centrale, cu naţionala Iranului.

Amir Ghalenoei este antrenorul Iranului

Naţionala de fotbal a Iranului este antrenată, încă din 2023, de Amir Ghalenoei, un tehnician în vârstă de 62 de ani. Ghalenoei a jucat la Al Sadd sau Esteghlal şi a marcat un gol în 20 de selecţii la naţionala Iranului. Înainte de a prelua naţionala ţării sale, Amir Ghalenoei a pregătit echipe precum Esteghlal, Sepahan, Tractor sau Zob Ahan. De altfel, tehnicianul a mai pregătit naţionala Iranului în perioada 2006-2007.

Ca jucător, Ghalenoei a fost, printre altele, campion al Asiei, cu Esteghlal, în 1991, şi campion al Qatarului, cu Al Sadd, în 1988. Ca antrenor, Ghalenoei a fost de cinci ori campion al Iranului, trei titluri cucerite cu Esteghlal şi două cu Sepahan.

Palmaresul Iranului la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Iranului a devenit o prezenţă constantă la turneele finale de Campionat Mondial, în ultimii ani, participând la cinci din ultimele şapte ediţii. Totuşi, Iran nu a trecut niciodată de faza grupelor, iar cea mai bună participare este considerată cea pe care iranienii au avut-o la debut, în Argentina, în 1978, când Iran a pierdut cu Olanda, 0-3, şi cu Peru, 1-4, dar a ţinut în şah Scoţia, 1-1, punct care i-a costat pe scoţieni accederea în faza a doua a grupelor.

La ediţia precedentă, Qatar 2022, echipa Iranului a obţinut o victorie de moral, 2-0 cu Ţara Galilor, dar a pierdut cu Statele Unite ale Americilor, 0-1, şi a fost surclasată de Anglia, 2-6.

