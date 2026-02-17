Cupa Mondială 2026. Lotul Noii Zeelande: Chris Wood este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Chris Wood, de la Nottingham Forest, este vedeta naţionalei de fotbal a Noii Zeelande - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Noii Zeelande, formaţie ce reprezintă Oceania la turneul final.

Naţionala de fotbal a Noii Zeelande a fost repartizată în Grupa G la Campionatul Mondial, alături de Belgia, Egipt şi Iran, şi intră în competiţie pe 16 iunie, de la 04.00, ora României, când dă piept cu Iran, pe Los Angeles Stadium.

Pentru Noua Zeelandă urmează meciurile cu Egipt, 22 iunie, ora 04.00, BC Place Vancouver, şi cu Belgia, 27 iunie, ora 06.00, BC Place Vancouver.

Program meciuri Noua Zeelandă la Cupa Mondială 2026:

16 iunie, ora 04.00, Iran - Noua Zeelandă

22 iunie, ora 04.00, Noua Zeelandă - Egipt

27 iunie, ora 06.00, Noua Zeelandă - Belgia

Cum s-a calificat Noua Zeelandă la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Noii Zeelande s-a calificat la Campionatul Mondial, după ce a câştigat preliminariile din zona Oceania. Mai întâi, în turul II preliminar, Noua Zeelandă a câştigat clar o grupă cu Tahiti (3-0 acasă), Vanuatu (8-1 acasă) şi Samoa (8-0 în deplasare).

Apoi, Noua Zeelandă a câştigat semifinala din turul III preliminar, 7-0 cu Fiji, înainte de a se impune, cu 3-0, în meciul decisiv cu Noua Caledonie.

Lot Noua Zeelandă

Este de aşteptat ca din lotul lărgit pe care selecţionerul Darren Bazeley îl are la dispoziţie să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Max Crocombe, Nik Tzanev, Kees Sims, Alex Paulsen, Oliver Sail, Henry Gray.

Fundaşi - Storm Roux, Francis de Vries, Tyler Bindon, Michael Boxall, James McGarry, Finn Surman, George Stanger, Bill Tuiloma, Tommy Smith, Tim Payne, Liberato Cacace, Lukas Kelly-Heald, Dalton Wilkins, Callan Elliot, Nando Pijnaker.

Mijlocaşi - Joe Bell, Matthew Garbett, Marko Stamenić, Sarpreet Singh, Elijah Just, Alex Rufer, Ben Old, Owen Parker-Price, Callum McCowatt, Ryan Thomas.

Atacanţi - Andre de Jong, Kosta Barbarouses, Ben Waine, Jesse Randall, Chris Wood, Logan Rogerson, Luke Brooke-Smith.

Top jucători Noua Zeelandă: Chris Wood este vedeta echipei

Veteranul Chris Wood este vedeta naţionalei de fotbal a Noii Zeelande. Atacantul de 34 de ani joacă la Nottingham Forest şi este cotat la 8 milioane de euro. Alături de Wood, din lotul Noii Zeelande se mai remarcă fotbalişti precum Liberato Cacace, de la Wrexham, cotat la 3 milioane de euro, Joe Bell, de la Viking Stavanger, cotat la 3 milioane de euro, Marko Stamenic, de la Swansea, cotat la 3 milioane de euro, şi Finn Surman, de la Portland Timbers, cotat la 1,5 milioane de euro.

Ajuns la 34 de ani, Chris Wood este una dintre legendele fotbalului din Noua Zeelandă. A ajuns în Anglia în sezonul 2008-2009, iar de atunci a bifat sute de meciuri jucate pentru echipe precum West Bromwich Albion, Barnsley, Brighton, Birmingham, Bristol, Millwall, Leicester, Ipswich, Leeds United, Newcastle United sau Nottingham Forest. A marcat 45 de goluri în 88 de selecţii la naţionala Noii Zeelande, cu care a devenit campion al Oceaniei în 2016.

Darren Bazeley este antrenorul Noii Zeelande

Naţionala de fotbal a Noii Zeelande este condusă, din 2023, de tehnicianul englez Darren Bazeley, antrenor în vârstă de 53 de ani. Deşi s-a născut la Northampton şi a jucat pentru Watford, Wolverhampton sau Wallsall, Darren Bazeley s-a mutat din 2005 în Noua Zeelandă şi a pus umărul, sub diferite forme, la dezvoltarea fotbalului din Noua Zeelandă.

Tehnicianul englez a jucat la New Zealand Knights şi Waitakere United, înainte de a ocupa, pe rând, funcţii precum selecţioner al naţionalei de tineret a Noii Zeelande, antrenor secund la naţionala Noii Zeelande sau director tehnic al naţionalei Noii Zeelande.

Palmaresul Noii Zeelande la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Noii Zeelande participă pentru a 3-a oară în istorie la un turneu final de Campionat Mondial, bifând până acum trei egaluri şi trei înfrângeri.

Cele trei înfrângeri au venit la ediţia din Spania, 1982, când Noua Zeelandă a pierdut cu Scoţia, 2-5, URSS, 0-3, şi Brazilia, 0-4. Cele trei egaluri au venit la ediţia din Africa de Sud, 2010, când Noua Zeelandă a făcut 1-1 cu Slovacia, 1-1 cu Italia şi 0-0 cu Paraguay şi a terminat grupa în faţa Italiei, deşi Squadra Azzura intra în competiţie din postura de campioană mondială en-titre.

