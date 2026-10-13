Cupa Mondială din 2030 ajunge pe Netflix. Platforma va transmite meciurile în Spania şi Andorra

Netflix a anunţat că a achiziţionat drepturile de difuzare a Cupei Mondiale din 2030 în Spania, una dintre țările care vor găzdui turneul, precum și în Andorra.

Potrivit companiei, aceasta va fi prima dată când Netflix va transmite în Spania un turneu internațional major de fotbal masculin. Cupa Mondială din 2026 a fost difuzată în Spania de postul public național TVE.

Netflix nu a dezvăluit detaliile financiare ale acordului.

În baza înțelegerii, un meci din fiecare zi de competiție va putea fi urmărit gratuit în Spania. Netflix va pune, de asemenea, la dispoziție un canal național cu acces gratuit, care va transmite un pachet de meciuri ce va include toate partidele Spaniei, ambele semifinale și finala. Netflix nu a dezvăluit numele canalului.

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TVE a refuzat să comenteze dacă ar fi interesat să achiziționeze un pachet de meciuri.

Spania va găzdui ediția din 2030 împreună cu Portugalia și Marocul. Totuși, Argentina, Paraguay și Uruguay vor organiza meciurile inaugurale, care vor marca împlinirea a 100 de ani de la prima ediție a turneului.

Uruguay a găzduit prima Cupă Mondială, în 1930.

Netflix deține drepturile de difuzare în Statele Unite și Canada pentru Cupa Mondială feminină din 2027, care va avea loc în Brazilia, precum și pentru ediția din 2031, organizată în comun de Costa Rica, Jamaica, Mexic și Statele Unite.

Acordul din Spania reprezintă o nouă dovadă a eforturilor Netflix de a se extinde pe piața transmisiunilor sportive. Pe platforma de streaming sunt deja disponibile evenimente din NFL, MLB, WWE, precum și competiții de box și arte marțiale mixte (MMA).