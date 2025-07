David Popovici, după o nouă medalie de aur. Cum reuşeşte să câştige: "Îmi imaginez că sunt singur în bazin"

"Sunt foarte fericit să fiu aici. Ceva ce am îmbunătăţit este înotul pe sub apă", a spus el. Popovici a mai explicat ce gândeşte în timpul cursei: "Dacă reuşesc să am ceva ziduri faţă de celelalte culoare pot să-mi imaginez că sunt singur să fac ceea ce am pregătit la antrenamente".

David Popovici a făcut din nou spectacol la Campionatul Mondial de Nataţie din Singapore

David Popovici a făcut din nou spectacol la Campionatul Mondial de Nataţie din Singapore, câştigând, joi, medalia de aur în proba de 100 m liber. Popovici mai are în palmares un titlu mondial la 100 m liber câştigat în 2022.

Anul trecut, la Jocurile Olimpice, înotătorul român a câştigat medalia de bronz la 100 m liber. Campionul olimpic, Pan Zhanle, nu a prins finala în Singapore.

