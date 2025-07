David Popovici este de neoprit! Sportivul intră în finala probei de 100 de metri liber, după ce a terminat al doilea semifinala de azi. Ieri devenea DIN NOU campion mondial la proba de 200 de metri liber, iar mâine are şansa să ia încă o dată aurul. Are în palmares, la numai 20 de ani, 3 medalii de aur la mondiale ca senior.

"David Popovici şi Alexy în luptă pentru câştigarea acestei semifinale. David Popovici la finish! David Popovici este al doilea! 46,84! Extraordinar timpul, dar extraordinar şi timpul înregistrat de Alexy, 46,81".

Cu un timp de 46 de secunde şi 84 de sutimi, David Popovici a obţinut calificarea în finala de joi, la 100 de metri liber. Sportivul a fost depăşit la diferenţă foarte mică de americanul Jack Alexy. În semn de fair play, David Popovici l-a aplaudat pentru performanţă.

"Mâine finala, o să fie interesant. Simt că am trecut de nivelul în care să-mi pese atât de tare cine câştigă, cine pierde, dacă câştig, dacă pierd… Sunt aici pentru a mă simţi cât mai bine. Adevărata celebrare vine după sută, when the job is finished", a declarat Popovici.

Surpriza semifinalei a fost campionul olimpic Zhanle Pan care nu a prins finala şi a ieşit pe locul 10.

Calificarea de astăzi vine după victoria fabuloasă de marţi, când David Popovici a obţinut titlul de campion mondial, la proba de 200 de metri liber.

"Cu 3 zile înainte să înceapă concursul, am pățit ceva ce nu am mai pățit niciodată. Și anume: să îmi fie frică, să îmi doresc să mă întorc acasă. M-a cuprins frica asta, am început să mă uit inclusiv după bilete de întoarcere. Nu dintr-o frică de a pierde, ci dintr-o frică de a-mi atinge propriul potențial", povestea David Popovici.

Multiplu campion mondial

Finala de ieri i-a adus lui David Popovici al treilea titlu mondial la seniori din carieră, după cele două obţinute acum 3 ani la Budapesta, în probele de 200 şi 100 de metri liber. Este şi deţinătorul titlului olimpic la 200 de metri liber, proba sa favorită.

"Popovici a fost cel care a fost la olimpiadă. Am fost acolo şi a fost prima dată când mi-am aruncat pălăria în sus după 20 de ani. Avem şi noi o medalie în plus în visteria noastră", a transmis Ion Ţiriac.

Şi fosta gimnasta Nadia Comăneci i-a aplaudat performanţele tânărului înotător: "Felicitări, David Popovici! Eşti într-o misiune în care se pare că nu te poate depăşi nimeni. Drum drept spre Los Angeles!".

Cursa fantastică de la Singapore a fost urmărită cu sufletul la gură şi de micii înotători de la bazinul din cartierul Pantelimon, unde David a început sportul de performanţă.

"Primul bazin vreau să spun că a rămas puţin în spate, dar nu mi-am pierdut speranţele. L-am urmărit cu emoţie până la final", a precizat un junior.

"Visul meu este să am performanţa lui David Popovici pentru că mi se pare că doar prin muncă şi dedicare poţi să ajungi unde a ajuns el", a adăugat alt înotător.

"David a început partea de performanţă alături de antrenor lui, Adrian Rădulescu, în acest bazin la vârsta de 9 ani. A înotat chiar pe unul dintre cele două culoare. Un copil cu energie, un copil care a venit pentru sănătate la bazin", a declarat Daniel Coroamă, antrenor de înot.

David Popovici are şanse să repete performanţa de ieri şi mâine, în finala probei de 100 de metri. Sportivul a anunţat că va părăsi apoi competiţia şi nu va participa şi la proba de 50 de metri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi alege o rutină de somn de la 9 seara la 5 dimineaţa? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰