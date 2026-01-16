Antena Meniu Search
Dinamo a oficializat transferul mijlocaşului român trecut şi pe la Academia Barcelonei

Cu două zile înainte de a juca primul meci oficial din 2026, Dinamo Bucureşti a anunţat, vineri, înregimentarea mijlocaşului Ianis Târbă, jucător de 19 ani.

de Redactia Observator

la 16.01.2026 , 15:07
Ianis Târbă, fostul jucător al Barcelonei, a semnat cu Dinamo Bucureşti Ianis Târbă, fostul jucător al Barcelonei, a semnat cu Dinamo Bucureşti - Facebook/Dinamo Bucuresti

Târbă a semnat un contract valabil pe doi ani şi jumătate, până în vara lui 2028, însă acordul poate fi prelungit cu încă doi ani, în cazul în care oficialii sunt mulţumiţi de randamentul fotbalistului.

Târbă este cotat la circa 50.000 de euro de site-urile de specialitate şi vine la Dinamo după trei ani şi jumătate petrecuţi în academia celor de la Celta Vigo.

Interesant este că Ianis Târbă, jucător născut şi crescut în Spania, a început fotbalul în celebra La Masia, academia celor de la FC Barcelona, unde a petrecut circa patru ani.

Ianis Târbă evoluează, în principal pe postul de extremă dreapta, dar poate evolua şi în flancul stâng al ofensivei, şi are două goluri marcate în 11 selecţii la naţionala de juniori sub 19 ani a României. 

