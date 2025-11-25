Doliu în fotbalul italian. A murit Lorenzo Buffon, fost portar la Milan şi inspiraţie pentru Gianluigi Buffon

Fotbalul italian este în doliu, după ce în cursul zilei de marţi s-a anunţat decesul celui care a fost Lorenzo Buffon, fost mare portar italian.

Lorenzo Buffon a murit la aproape 96 de ani, iar primele informaţii de la faţa locului arată că acesta a murit din cauza unui stop cardiac survenit şi pe fondul problemelor de sănătate specifice vârstei.

Lorenzo Buffon a activat tot ca portar, ca şi nepotul său, Gianluigi Buffon, Lorenzo fiind văr cu bunicul lui Gianluigi Buffon. Spre deosebire de Gianluigi Buffon, care a scris istorie pentru Juventus Torino şi pentru care Lorenzo a fost un model de inspiraţie, Lorenzo Buffon a adunat în jur de 300 de meciuri jucate pentru AC Milan şi 100 de meciuri jucate pentru Internazionale Milano, dar a mai trecut şi pe la Genoa sau Fiorentina.

Lorenzo Buffon a fost de cinci ori campion al Italiei, de patru ori cu AC Milan şi o dată cu Internazionale Milano, şi a bifat şi 15 selecţii în naţionala Italiei.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi mai des mijloace de transport în comun din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰