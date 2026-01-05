Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Doliu în sport. Mikloş Dudaş, campion mondial la canoe, găsit mort în casă la doar 34 de ani 

Lumea sportului este în doliu, după ce Mikloş Dudaş, campion mondial la canoe, a fost găsit mort în casă în dimineaţa zilei de luni. Sportivul avea doar 34 de ani.

de Redactia Observator

la 05.01.2026 , 17:05
Mikloş Dudaş a fost găsit mort în casă, la doar 34 de ani Mikloş Dudaş a fost găsit mort în casă, la doar 34 de ani - Mediaworks archív via borsonline.hu

Anunţul decesului lui Dudaş a fost făcut de presa maghiară, jurnaliştii precizând că sportivul maghiar a fost găsit mort în casa lui din Budapesta, în dimineaţa zilei de luni.

Deocamdată nu se cunosc detalii despre motivul care a dus la decesul lui Dudaş şi nici dacă moartea acestuia este considerată una suspectă sau nu.

Mikloş Dudaş a scris istorie în canoe, fiind, printre altele, campion mondial la Moscova, în 2014, şi vicecampion european la Montemor-o-Velho, în Portugalia, în 2013.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

miklos dudas mort miklos dudas
Înapoi la Homepage
Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă
Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă
Rugăciune puternică de Bobotează. Se spune că îndeplinește cele mai profunde dorințe. Ce trebuie să rostim
Rugăciune puternică de Bobotează. Se spune că îndeplinește cele mai profunde dorințe. Ce trebuie să rostim
Ce a pățit o americancă aflată în România. Tradiția care a lăsat-o fără cuvinte: ”Ce se întâmplă?”
Ce a pățit o americancă aflată în România. Tradiția care a lăsat-o fără cuvinte: ”Ce se întâmplă?”
O țară întreagă a rămas fără internet pentru că sateliții Starlink au fost opriți. Cetățenii sunt revoltați
O țară întreagă a rămas fără internet pentru că sateliții Starlink au fost opriți. Cetățenii sunt revoltați
Concurentul de la Power Couple care a fost la un pas să paralizeze. A izbucnit în lacrimi în timp ce și-a spus povestea
Concurentul de la Power Couple care a fost la un pas să paralizeze. A izbucnit în lacrimi în timp ce și-a spus povestea
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avut surprize la aflarea valorii noilor impozite?
Observator » Sport » Doliu în sport. Mikloş Dudaş, campion mondial la canoe, găsit mort în casă la doar 34 de ani 