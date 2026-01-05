Doliu în sport. Mikloş Dudaş, campion mondial la canoe, găsit mort în casă la doar 34 de ani 

Lumea sportului este în doliu, după ce Mikloş Dudaş, campion mondial la canoe, a fost găsit mort în casă în dimineaţa zilei de luni. Sportivul avea doar 34 de ani.

Mikloş Dudaş a fost găsit mort în casă, la doar 34 de ani - Mediaworks archív via borsonline.hu

Anunţul decesului lui Dudaş a fost făcut de presa maghiară, jurnaliştii precizând că sportivul maghiar a fost găsit mort în casa lui din Budapesta, în dimineaţa zilei de luni.

Deocamdată nu se cunosc detalii despre motivul care a dus la decesul lui Dudaş şi nici dacă moartea acestuia este considerată una suspectă sau nu.

Mikloş Dudaş a scris istorie în canoe, fiind, printre altele, campion mondial la Moscova, în 2014, şi vicecampion european la Montemor-o-Velho, în Portugalia, în 2013.

