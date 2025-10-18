Echipa masculină de tenis de masă a României s-a calificat în finala Campionatului European
Naţionala masculină de tenis de masă a României s-a calificat în finala Campionatului European, după ce a învins Slovenia cu scorul de 3-0. Meciul a fost transmis în direct pe AntenaPLAY.
Update 21:36: VICTORIEEE pentru Ovidiu Ionescu! România s-a calificat în finala Campionatului European şi la masculin!
Update 21:30: Ovidiu Ionescu a câştigat şi setul 2 cu Tokic, cu 12-10. A fost o desfăşurare dramatică. Ionescu a condus cu 10-5, Tokic a venit la 10-10, dar românul a făcut două puncte consecutive şi a luat setul
Update 21:19: Ovidiu Ionescu a câştigat primul set cu Tokic, cu 11-7
Update 21:07: A început şi meciul lui Ovidiu Ionescu cu Tokic
Update 21:05: Eduard Ionescu îl conduce cu 2-0 la seturi pe Kozul. Setul 2 l-a luat cu 11-5
Update 20:45: A început duelul lui Eduard Ionescu cu Kozul
Update 20:42: Iulian Chiriţă l-a învins în decisiv cu 12-10 pe Jorgic şi a adus primul punct pentru România
Update 20:32: Iulian Chiriţă a câştigat setul 4, cu 11-6. Primul punct din semifinala România – Slovenia se va decide în setul decisiv dintre Chiriţă şi Jorgic
Update 20:26: Jorgic a câştigat al treilea set al meciului cu Iulian Chiriţă cu 11-8. Are 2-1 la seturi în duelul cu jucătorul român
Update 20:17: 1-1 la seturi în duelul dintre Jorgic şi Chiriţă. Românul a câştigat setul 2 cu 11-7
Update 20:12: Jorgic a câştigat primul set, cu 11-9
Update 20:03: A început meciul România – Slovenia. Iulian Chiriţă îl întâlneşte pe Jorgic în primul meci
Pentru a ajunge în semifinală, tricolorii au produs o mare surpriză şi au învins Suedia, campioana en titre, 3-2, după un final dramatic. Eduard Ionescu a adus punctul victoriei în setul decisiv al meciului cu experimentatul Kristian Karlsson. Iulian Chiriță și Ovidiu Ionescu au adus, la rândul lor, câte un punct.
