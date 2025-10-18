Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Echipa masculină de tenis de masă a României s-a calificat în finala Campionatului European

Naţionala masculină de tenis de masă a României s-a calificat în finala Campionatului European, după ce a învins Slovenia cu scorul de 3-0. Meciul a fost transmis în direct pe AntenaPLAY.

de Redactia Observator

la 18.10.2025 , 21:40
Tenis de masă: România joacă ACUM cu Slovenia, pe AntenaPLAY, pentru un loc în final Campionatului European Tenis de masă: România joacă ACUM cu Slovenia, pe AntenaPLAY, pentru un loc în final Campionatului European - AntenaPLAY

Update 21:36: VICTORIEEE pentru Ovidiu Ionescu! România s-a calificat în finala Campionatului European şi la masculin!

Update 21:30: Ovidiu Ionescu a câştigat şi setul 2 cu Tokic, cu 12-10. A fost o desfăşurare dramatică. Ionescu a condus cu 10-5, Tokic a venit la 10-10, dar românul a făcut două puncte consecutive şi a luat setul

Update 21:19: Ovidiu Ionescu a câştigat primul set cu Tokic, cu 11-7

Articolul continuă după reclamă

Update 21:07: A început şi meciul lui Ovidiu Ionescu cu Tokic

Update 21:05: Eduard Ionescu îl conduce cu 2-0 la seturi pe Kozul. Setul 2 l-a luat cu 11-5

Update 20:45: A început duelul lui Eduard Ionescu cu Kozul

Update 20:42: Iulian Chiriţă l-a învins în decisiv cu 12-10 pe Jorgic şi a adus primul punct pentru România

Update 20:32: Iulian Chiriţă a câştigat setul 4, cu 11-6. Primul punct din semifinala România – Slovenia se va decide în setul decisiv dintre Chiriţă şi Jorgic

Update 20:26: Jorgic a câştigat al treilea set al meciului cu Iulian Chiriţă cu 11-8. Are 2-1 la seturi în duelul cu jucătorul român

Update 20:17: 1-1 la seturi în duelul dintre Jorgic şi Chiriţă. Românul a câştigat setul 2 cu 11-7

Update 20:12: Jorgic a câştigat primul set, cu 11-9

Update 20:03: A început meciul România – Slovenia. Iulian Chiriţă îl întâlneşte pe Jorgic în primul meci

Pentru a ajunge în semifinală, tricolorii au produs o mare surpriză şi au învins Suedia, campioana en titre, 3-2, după un final dramatic. Eduard Ionescu a adus punctul victoriei în setul decisiv al meciului cu experimentatul Kristian Karlsson. Iulian Chiriță și Ovidiu Ionescu au adus, la rândul lor, câte un punct.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

tenis de masa campionatul european slovenia romania olanda
Înapoi la Homepage
Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova
Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Ce se întâmplă cu Michael Schumacher. Anunțul momentului despre starea sa de sănătate
Ce se întâmplă cu Michael Schumacher. Anunțul momentului despre starea sa de sănătate
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Comentarii


Întrebarea zilei
Apelaţi la autorităţi dacă simţiţi miros de gaz în locuinţă sau pe scara blocului?
Observator » Sport » Echipa masculină de tenis de masă a României s-a calificat în finala Campionatului European