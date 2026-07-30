Eddie Howe şi-a anunţat plecarea de la Newcastle, după 5 ani. Cine este pregătit să-l înlocuiască pe antrenor

Antrenorul englez Eddie Howe şi oficialii clubului de fotbal Newcastle United au anunţat încheierea colaborării dintre cele două părţi, cu doar ceva mai mult de trei săptămâni până la startul sezonului din Premier League.

Eddie Howe a rezistat cinci ani pe banca celor de la Newcastle United - Profimedia

Decizia este una surprinzătoare, în condiţiile în care Howe era unul dintre cei mai longevivi antrenori din campionatul Angliei, el preluând-o pe Newcastle în urmă cu cinci ani, perioadă în care a câştigat Cupa Ligii Angliei, în 2025, a jucat finala Cupei Ligii Angliei, în 2023, şi a dus-o pe Newcastle United până în optimile de finală ale Ligii Campionilor, în sezonul 2025-2026.

Primele informaţii arată că Eddie Howe a decis să pună capăt colaborării, nemulţumit de modul în care clubul a evoluat pe piaţa transferurilor în perioada de mercato din această vară.

Deşi Howe se aştepta să primească întăriri semnificative, pentru a dezvolta şi mai mult proiectul, Newcastle şi-a vândut doi dintre cei mai buni fotbalişti, pe italianul Sandro Tonali, la Tottenham Hotspur, pentru 108 milioane de euro, şi pe Anthony Gordon, la FC Barcelona, pentru 80 de milioane de euro. În schimb, Newcastle a adus fotbalişti tineri, deci lipsiţi de experienţă, dar costisitori, ceea ce ar fi pus o presiune în plus pe tehnician. Concret, Newcastle a dat peste 130 de milioane de euro pentru a-i aduce pe Bazoumana Toure, de la Hoffenheim, Aladji Bamba, de la AS Monaco, Sean Steur, de la Ajax Amsterdam, şi Ewen Jaouen, de la Stade Reims.

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În locul lui Eddie Howe, Newcastle United l-ar putea aduce pe antrenorul german Matthias Jaissle, 38 de ani, actualul tehnician al celor de la Al Ahli. Jaissle a jucat fotbal pentru o scurtă perioadă la Hoffenheim, 60 de meciuri şi două goluri, iar din 2021 a devenit antrenor cu normă întreagă, pregătindu-le pe Liefering şi Red Bull Salzburg, înainte de a ajunge la Al Ahli, în 2023.

Ca tehnician, Matthias Jaissle a fost dublu campion al Austriei, cu Red Bull Salzburg, în 2022 şi în 2023, a câştigat Cupa Austriei, cu Red Bull Salzburg, în 2022, a câştigat Supercupa Arabiei Saudite, cu Al Ahli, în 2025, şi a câştigat de două ori Liga Campionilor Asiei, cu Al Ahli, în 2025 şi în 2026.