Elena Gabriela Ruse, calificare spectaculoasă în sferturile de finală de la Seul 

Într-o perioadă în care Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian acuză probleme medicale, României i-a rămas să mai mizeze, în turneele de tenis jucate la nivel înalt, doar pe Elena Gabriela Ruse, ocupanta locului 66 mondial.

Elena Gabriela Ruse s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Seul - Profimedia

Iar sportiva de 28 de ani a reuşit, joi dimineaţa, să se califice în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Seul, Coreea de Sud, competiţie dotată cu premii totale în valoare de circa 284.000 de dolari.

Elena Gabriela Ruse a revenit, în optimi, de la 0-1 la seturi şi s-a impus, scor 2-6, 7-6, 6-1, împotriva sportivei Yeonwoo Ku, din Coreea de Sud, ocupanta locului 185 mondial, sportivă care a ajuns pe tabloul principal al turneului de la Seul graţie unui wild-card.

Românca a fost condusă cu 6-2, 4-2, dar apoi a reuşit să-şi impună ritmul şi nu i-a mai dat nicio şansă adversarei, adjudecându-şi victoria în două ore şi 18 minute.

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Graţie acestui succes, Elena Gabriela Ruse şi-a asigurat un cec în valoare de 7.025 de dolari şi 54 de puncte WTA, sportiva noastră aflându-se, în ierarhia WTA Ranking Live, pe poziţia 62, având mari şanse să devină a doua "rachetă" a României, în condiţiile în care Jaqueline Cristian a retrogradat până pe locul 60 mondial.

Pentru Elena Gabriela Ruse, care este favorită 4 la Seul, urmează meci, în sferturi, cu Anna Bondar, din Ungaria, a 6-a favorită a competiţiei şi ocupanta locului 69 mondial. În optimi, Anna Bondar a avut nevoie chiar de trei ore şi 18 minute pentru a se impune, scor 6-4, 6-7, 7-6, în disputa cu Alina Charaeva, din Armenia, ocupanta locului 121 mondial.

Elena Gabriela Ruse şi Anna Bondar s-au înfruntat de trei ori până acum. Unguroaica a câştigat primul meci direct în Antalya (Turcia), în 2015, când românca a abandonat, la 4-2 pentru adversara ei.

Apoi, Ruse a bătut-o de două ori pe Bondar, la Bellinzona (Elveţia), în 2021, 5-7, 6-1, 7-6, şi la Cluj Napoca, în 2023, 7-6, 6-2.