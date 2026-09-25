Evenimente în Bucureşti, în weekendul 26-27 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru sâmbătă, 26 septembrie 2026, şi duminică, 27 septembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 26-27 septembrie

Sâmbătă, 26 septembrie, ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când, la Teatrul Ion Creangă, se joacă piesa pentru copii "Ursul păcălit de vulpe". De la ora 15.00 se joacă "Metamorfoza", la Teatrul Excelsior, de la ora 16.30 se joacă piesa "Divorţ în ziua nunţii", la Teatrul Roşu, de la ora 17.00 se joacă "Minciuni nevinovate", la Teatrul Elisabeta, iar de la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă "Răpire", la Sala Luceafărul, "Secundar", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Ion Caramitru, "Comedia erorilor", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Fetiţa din Debara", la Teatrul de Artă.

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Duminică, 27 septembrie, ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când, la Teatrul Ion Creangă, se joacă piesa pentru copii "Punguţa cu doi bani". De la ora 16.00 se joacă "Bucluc la operă", la Teatrul Elisabeta, de la ora 18.00 se joacă "Cine mai are nevoie de iubire?", la Teatrul Roşu, iar de la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă "8 secrete criminale", la Restaurant Elisabeta, "Minciuna nu are picioare atât de lungi", la Sala Luceafărul, "Evadarea tăcută", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Călătoria", la Teatrul Naţional Bucureşti, sau "Cei drepţi", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 26-27 septembrie

Sâmbătă, 26 septembrie 2026, avem concerte susţinute de City of the Sun, în Control Club, de la ora 20.00, Gianluca D’Allesio, în The Pub – Universității, de la ora 20.00, sau Robbie West Band, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Duminică, 27 septembrie 2026, avem concerte susţinute de Blackbriar, în Quantic Pub, de la ora 20.00, The Hornies, în The Pub – Universității, de la ora 20.00, sau Bosquito, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 26-27 septembrie

Sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 18.00, în Sala Agronomia se joacă meciul de baschet feminin dintre CS Agronomia Bucureşti şi CS Oxigen Bucureşti.

Tot sâmbătă, însă de la ora 15.00, pe Stadionul Arcul de Triumf, se joacă finala Ligii de Rugby Kaufland, oponente fiind SCM Timişoara şi Dinamo Bucureşti.