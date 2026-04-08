Sicriul cu trupul lui Mircea Lucescu a fost adus pentru ultima oară pe Arena Naţională, unde va rămâne până vineri dimineață, când va avea loc înmormântarea cu onoruri militare. Răzvan și Matei Lucescu i-au întâmpinat pe cei veniți să-și prezinte omagiile.

Momente dureroase la Arena Națională, unde generații de fotbaliști, personalități din spațiul public, copiii de la Academia de Fotbal și oameni simpli care l-au îndrăgit pe Mircea Lucescu au venit la catafalc pentru a-i cinsti memoria.

Pe tabela de marcaj, locul unde, de obicei, apare scorul meciurilor, au rulat imagini cu Mircea Lucescu din vestiar, de la antrenamente sau din timpul partidelor.

Un moment emoționant l-au oferit Gheorghe Hagi, Dorin Mateuț și Mircea Rednic. Cei trei au venit împreună, au depus coroane de flori, s-au recules câteva zeci de secunde lângă cel care le-a fost mentor și apoi l-au îmbărbătat pe Răzvan Lucescu, care a fost nedezlipit de lângă sicriul tatălui său.

Ionuț Lupescu, Marius Niculae, Ionel Dănciulescu, Ioan Andone, Vlad Chiricheș și Miodrag Belodedici au fost primii dintre cei prezenți.

Timp de peste jumătate de secol, "Il Luce" a modelat fotbaliști, antrenori și, mai ales, caractere.

MIrcea Lucescu a purtat tricoul lui Dinamo București, apoi banderola de căpitan al echipei naționale la doar 24 de ani, pentru ca mai târziu să ajungă pe banca tehnică.

Acum două săptămâni era în Turcia, la un meci de baraj, unde înainte de partidă era încrezător, ca noi toți, că poate face fericită o națiune întreagă. După înfrângere, la conferință, sufletul i s-a frânt pentru că nu a reușit calificarea la Mondial.

Vorbele lui - "dacă nu am succes, mor" - par acum cutremurător de adevărate.

Dincolo de antrenorul care a câștigat zeci de trofee și de omul care a schimbat destine în fotbal, a existat mereu Mircea Lucescu - omul. Un om care nu a uitat de unde a plecat și pentru care familia a rămas, până la final, cea mai importantă echipă.

Vineri, de la ora 13:00, va avea loc înmormântarea cu onoruri militare la Cimitirul Bellu, într-un cadru restrâns, la care vor participa doar familia și apropiații.

