Jesus Owono, portarul implicat în moartea atacantului Jesus de Miguel: "Înfrunt tot ce mi se va întâmpla"

La circa 48 de ore după ce a fost implicat în moartea atacantului spaniol Jesus de Miguel, pe care l-a lovit involuntar în timpul meciului Tenerife - FC Andorra, 2-2, portarul Jesus Owono a transmis un prim mesaj.

Goalkeeperul de 25 de ani a ţinut să precizeze că "sunt cele mai grele zile din viaţa mea. Mi-e greu să găsesc cuvintele potrivite şi îmi vine foarte greu să accept tot ce s-a întâmplat. Simt o durere imensă în faţa pierderii lui Jesús. Mă gândesc la el, la familia lui şi la toţi cei care l-au iubit".

De asemenea, conştient că riscă inclusiv o condamnare la închisoare, pentru omor din culpă, Owono a transmis că "înfrunt cu respect tot ce mi se va întâmpla. Sunt conştient că sunt probleme care trebuie abordate, dar în acest moment, sincer, nu mă pot gândi la nimic altceva decât la Jesus şi la durerea pe care o simţim. Odihneşte-te în pace, Jesus".