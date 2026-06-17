FCSB şi CFR Cluj şi-au aflat posibilele adversare din turul II preliminar al Conference League 

Miercuri, la Nyon (Elveţia), a avut loc tragerea la sorţi pentru turul II preliminar al Conference League, competiţie în care România este reprezentată de FCSB şi CFR Cluj.

Cele două formaţii intră în competiţie în turul II preliminar şi, cum au fost considerate capi de serie la tragerea la sorţi, au parte de adversari rezonabili în această fază a competiţiei.

FCSB va da piept cu formaţia FK Auda, din Letonia. Primul meci se joacă în România, pe 23 iulie, iar manşa a doua se joacă în Letonia, pe 30 iulie. FK Auda este antrenată de Didier Zanetti şi se remarcă prin numărul mare de jucători străini din lot, tehnicianul leton având la dispoziţie fotbalişti din Letonia, Croaţia, Coasta de Fildeş, Panama, Franţa, Senegal, Gambia, Burkina Faso, Nigeria, Surinam sau Peru.

CFR Cluj dă piept cu învingătoarea dintre Alashkert, din Armenia, şi Yelimay, din Kazahstan. Clujenii joacă primul meci în deplasare, pe 23 iulie, iar returul pe teren propriu, pe 30 iulie. Alashkert este o mai veche cunoştinţă a celor de la CFR Cluj. Cele două formaţii s-au întâlnit în preliminariile Europa League, în 2018, iar atunci ardelenii s-au impus la pas, 7-0 la general. Yelimay a dominat fotbalul din Kazahstan la începuturi, fiind triplă campioană naţională, în 1994, 1995 şi 1998, dar a trecut prin momente extrem de dificile în ultimii ani, fiind chiar exclusă din fotbalul profesionist în perioada 2016-2022. A câştigat Liga a II-a în 2023, iar sezonul trecut a încheiat pe locul 4 în prima ligă, obţinând astfel dreptul de a evolua în cupele europene. Yelimay practic debutează în cupele europene, după ce în 1995 şi în sezonul 1996-1997 a evoluat în Liga Campionilor Asiei.

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În turul II preliminar din Conference League ar putea evolua şi Universitatea Craiova şi Universitatea Cluj. Dacă este eliminată de Vitebsk din Liga Campionilor, Universitatea Craiova joacă, în turul II preliminar din Conference League, cu învinsa dintre Kairat Almaty, din Kazahstan, şi Sutjeska Niksic, din Muntenegru. Kairat Almaty a câştigat titlul în Kazahstan, în ultimele două sezoane, iar în sezonul 2025-2026 chiar a făcut senzaţie în Liga Campionilor, cedând greu pe terenul lui Internazionale Milano, 1-2, sau pe terenul lui Arsenal Londra, 2-3. Sutjeska Niksic este campioana en-titre din Muntenegru şi o formaţie alcătuită aproape în exclusivitate din fotbalişti muntenegreni. Sutjeska este o formaţie mai puţin experimentată la nivel internaţional, cel mai bun rezultat fiind înregistrat în 2019, în preliminariile Ligii Campionilor, când muntenegrenii au reuşit să elimine, la penalty-uri, pe Slovan Bratislava.

De asemenea, dacă pierde dubla cu Dinamo Kiev, din primul tur preliminar al Europa League, Universitatea Cluj dă piept, în turul II preliminar din Conference League, cu Brann Bergen, din Norvegia. Deşi nu pare să fie la nivelul mai celebrei Bodo Glimt, Brann Bergen rămâne o nucă tare. Norvegienii au obţinut câteva rezultate tari în ultimii ani, în cupele europene, 3-0 cu Glasgow Rangers, 0-0 la Bologna, 1-1 la Alkmaar sau 4-0 la AEK Larnaca.