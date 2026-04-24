Marele Premiu de Formula 1 al Turciei revine în calendar, după şase ani de pauză

Deşi actualul sezon de Formula 1 abia a început, organizatorii fac calcule şi pentru sezoanele viitoare, iar autorităţile din Turcia au anunţat, vineri, că Grand Prix-ul de Formula 1 al Turciei va reveni în circuit, în 2027, după o pauză de şase ani.

Grand Prix-ul de Formula 1 al Turciei se va desfăşura la Istanbul - Profimedia (imagine ilustrativă)

Marele Premiu de Formula 1 al Turciei se va desfăşura la Istanbul, pe un circuit care a mai găzduit etape de Formula 1 atât în perioada 2005-2011, cât şi în 2020 şi 2021.

Autorităţile de la Istanbul au anunţat că s-au înţeles cu oficialii din Formula 1 ca Grand Prix-ul Turciei să fie prins în calendar, într-o primă fază, pentru o perioadă de cinci ani.

Grand Prix-ul Turciei se va disputa pe un circuit care are o lungime de 5,34 kilometri şi 14 viraje.

Campionatul Mondial de Formula 1 se poate vedea în direct şi în exclusivitate, în România, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

