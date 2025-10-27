Înlocuit în derby-ul cu Barcelona, starul brazilian Vinicius şi-a înjurat antrenorul şi ameninţă cu plecarea

Real Madrid a câştigat, duminică, derby-ul cu FC Barcelona, 2-1, şi conduce cu autoritate Primera Division, având cinci puncte avans faţă de FC Barcelona şi şapte puncte în faţa celor de la Villarreal.

Vinicius este nemulţumit de statutul pe care a ajuns să-l aibă la Real Madrid, după venirea lui Mbappe - Profimedia

Totuşi, victoria celor de la Real Madrid nu a fost lipsită de peripeţii. Schimbat în minutul 71 al meciului, starul brazilian Vinicius a avut o ieşire nervoasă şi a provocat un adevărat scandal.

În momentul schimbării, Vinicius l-a înjurat pe antrenorul Xabi Alonso, a ameninţat că pleacă de la club şi s-a dus direct la vestiar. Pe finalul partidei a revenit pe marginea terenului, dar doar pentru a se lua la harţă cu rivalii de la FC Barcelona, conflict care s-a soldat cu mai multe cartonaşe galben, inclusiv unul pentru Vinicius, dar şi cu un cartonaş roşu încasat de Lunin, portarul de rezervă al "galacticilor".

Xabi Alonso, antrenorul madrilenilor, a declarat, după meci, ca situaţia lui Vinicius va fi analizat într-un cadru privat, în club, însă există informaţii care arată că brazilianul este nemulţumit de statutul pe care îl are la echipă, acesta simţind că nu mai este "vioara întâi" a echipei, după ce francezul Kylian Mbappe a marcat 13 goluri în ultimele 10 meciuri jucate pentru "galactici".

