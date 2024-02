Internaţionalul Victor Leon, despre debutul României în Rugby Europe Championship: "Din meciul cu Polonia putem sa ne bucurăm doar de victorie, jocul propus a fost foarte steril"

Victor Leon a petrecut aproape un deceniu în campionatul de rugby al Franţei Facebook Perigueux Rugby Officiel

Pentru a analiza meciurile în profunzime şi a stabili la ce ne putem aştepta în viitorul apropiat am apelat la internaţionalul Victor Leon, jucător cu selecţii atât în naţionala României, cât şi în naţionala Republicii Moldova, dar mai ales cu o vastă experienţă în rugbiul francez, Victor Leon trecându-şi în CV cluburi importante din Franţa precum Perigueux, Colomiers sau Rouen.

- Victor, ai văzut debutul României în Rugby Europe Championship, 20-8 în Polonia, cum ţi s-a părut meciul? Au evoluat Stejarii sub aşteptări? Ar fi trebuit să câştigăm la o diferenţă mai mare de scor?

- Urmăresc cu mare drag meciurile Stejarilor. Îi cunosc pe mulţi dintre ei. Cu unii chiar am o relaţie de prietenie. Ştim cu toţii că Stejarii încep mai greu sezonul, ţinând cont de perioada de pauză, dar sunt convins că muncesc să arate altă faţă în meciurile următoare. Din meciul cu Polonia putem să ne bucurăm doar de victorie. Ceea ce au propus a fost foarte steril la nivel de tactică, de strategie. Nu cred că avem ce analiza ca şi conţinut. Am luat patru puncte şi trebuie să ne bucurăm când învingem, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Din punctul de vedere al valorii individuale a jucătorilor, România este cu mult peste Polonia şi ar fi trebuit să câştigăm meciul cu punct bonus ofensiv. Pentru mine cel mai dureros a fost să primim eseu dintr-un maul şi un maul care s-a întins pe metri buni. Cred că antrenorul care se ocupă de pachetul de înaintare trebuie să revizuiască strategia de apărare.

- Urmează partida cu Belgia de pe teren propriu. Ce aşteptări ar trebui să avem de la meciul respectiv, în condiţiile în care Belgia a produs surpriza sâmbăta trecută învingând Portugalia, scor 10-6? Ar trebui să forţăm stilul clasic, respectiv să facem diferenţa graţie puternicului pachet de înaintare?

- Meciul cu Belgia trebuie abordat la victorie și eu zic că, cu siguranță, o să câştigăm. Chiar dacă au evoluat în ultimul timp belgienii, consider că naționala României este favorită clară. Pur și simplu trebuie mai multă coeziune și mult angajament. Nu contează stilul abordat, principalul este victoria și să fim mândri că am dat totul pe teren. Principalul adversar suntem noi însăși. Grămada câștigă meciurile, troacarii stabilesc la ce diferenţă. Peste tot pe unde se poate şi când se poate trebuie sa arătăm că suntem mai buni.

- Ştiu că eşti extrem de implicat în rugby, în general, şi mai ales un fin cunoscător a tot ceea ce înseamnă rugbiul din vestul Europei. Cum îţi explici rezultatele strânse din prima etapă a Rugby Europe Championship? Putem vorbi de o creştere semnificativă a nivelului de joc din ţări precum Olanda, Belgia, Germania?

- Creșterea lor se datorează programului elaborat de câțiva ani buni de federațiile respective. Dezvoltare rugby juvenil, dezvoltare rugby under 18, dezvoltare rugby under 20. Toți se așteptau că o să vină timpul când aceste echipe o să-și arate colții și iată că a venit. Următorul ciclu de calificare la Cupa Mondială o să fie foarte greu. Plus ambiția că joacă cu echipe mai bine cotate ca ei. Chestia asta îi motivează să arate că pot face faţă. Nu în ultimul rând, la fiecare nivel au câte un staff bun, competent, alcătuit din oameni formați în Europa.

- Cum ţi s-a părut prima etapă din Six Nations? Crezi că are Franţa puterea să-şi revină? Mai poate cineva să oprească Irlanda din drumul spre titlu?

- Irlanda este de acum favorită certă și clară pentru toată lumea. Au 90 la sută același efectiv şi cred că iau Grand Slam-ul anul acesta (n.r. - câştigarea competiţiei cu victorii pe linie). Nu poate nimeni să-i oprească, din punctul meu de vedere. Pentru mine erau favoriţi principali şi la Cupa Mondială din toamna anului trecut, dar Noua Zeelandă a fost pur şi simplu uimitoare în meciul direct din faza sferturilor de finală (n.r. - sfert câştigat de Noua Zeelandă, 28-24, împotriva Irlandei). Franţa este în corzi. Nu cred că au depăşit, din punct de vedere moral, eliminarea prematură, faţă de aşteptările lor, de la Cupa Mondială. Plus, să nu uităm, absenţa acestui mare jucător Antoine Dupont care este un fenomen uluitor, un jucător excepţional, un jucător de neînlocuit. Iată că lipsa lui îşi spune foarte mult cuvântul.

- Ce urmează pentru Victor Leon? Înţeleg că ai avut nişte probleme medicale? Nişte hernii? Eşti încă în recuperare? Crezi că te mai putem vedea jucând pentru România?

- Da, din păcate, din cauza ultimei accidentări viaţa mea a luat o întorsătură radicală. Am un an de la operaţie şi încă mai sunt legat de clinica de recuperare. La momentul actual nu mă gândesc decât la cum să fac să-mi recapăt capacitatea de a avea o viaţă normală. După aceea o să decid ce mai fac şi cu rugbiul. Am diplomă de antrenor, deci şi asta poate să fie o oportunitate pe viitor. Ce ţine de naţională mă abţin să comentez, o să comunic la momentul oportun. Deocamdată îmi doresc să avem parte cu toţii de multă sănătate şi să putem să strigăm cu toţii în cor - Hai România!

