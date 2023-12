Liga Națională de Rugby, la ora finalelor. Mesajele transmise de jucători înainte de marile meciuri din weekend

Florin Surugiu Profimedia

- Într-adevăr, după ce ne-am bătut pentru medaliile de aur în 2021 și în 2022, anul acesta jucăm doar în finala mică a campionatului și suntem foarte dezamăgiți de asta. A fost un an greu, mulți dintre noi am fost plecați la echipa națională, pentru o lungă perioadă de timp, nu am fost alături de colegii de la club, nu am petrecut mult timp la club, iar asta s-a simțit. Băieții care au rămas acasă au avut meciuri cu echipe din a doua grupă valorică și cred că și asta s-a văzut în acest final de an.

- Despre semifinala cu Dinamo ce aș putea spune? Am avut un început destul de greu de meci. De fiecare dată când am intrat în jumătatea de teren adversă nu am reușit să concretizăm, astfel că le-am oferit posibilitatea de a prelua conducerea. Pe parcurs am dat semne că putem să ne revenim, am și preluat conducerea la un moment dat, dar nu a fost suficient. Pe final am încasat un eseu care a înclinat balanța în favoarea celor de la Dinamo, ducându-i pe ei în finala campionatului. Suntem foarte dezamăgiți, toată muncă de un an s-a dus în acel an. Pe de altă parte trebuie să remarc că ultimele meciuri dintre noi și ei s-au decis la câteva puncte, ceea ce înseamnă că primele patru echipe sunt de valoare apropiată, iar echipa care este mai omogenă poate să facă diferența în favoarea ei.

- Nu știu dacă putem spune că la finala mică, disputată contra celor de la Timișoara, ne avantajează faptul că jucăm practic acasă, în Ghencea. Și cu Dinamo am jucat pe Ghencea și am văzut ce s-a întâmplat. E clar că o să fie un meci greu. Vorbim despre două echipe rănite, care se resimt după ratarea calificării în finala mare, dar care își doresc să termine anul în mod pozitiv, cu o victorie, respectiv o medalie.

- Pentru Steaua urmează această finală mică, iar apoi în mod sigur o să se tragă linie, o să se facă o analiză și o să vedem ce nu a mers în acest an. Chiar dacă o să continuăm în aceeași formulă sau o să intervină o reconstrucție a echipei, obiectivele echipei nu pot fi decât câștigarea titlului și a Cupei României.

- Pentru mine este important să încheiem anul cu o victorie, să terminăm anul în mod pozitiv. Apoi, evident, aștept vacanța. Anul acesta am fost plecat foarte mult cu echipa națională, așa că îmi doresc ca în perioada următoare să petrec cât mai mult timp alături de familie și de copii. Nu m-am gândit încă la retragere. Simt că mai pot să joc și că mai am chef să joc, mai am dorință, eu așa funcționez. Mi-aș dori ca atunci când o să pun ghetele în cui să o fac aducând, alături de colegii mei, trofeul de campion al României în Ghencea. Cine știe? Poate acest lucru o să se întâmple chiar la sfârșitul anului 2024. Eu sper să se întâmple așa.

Alexandru Bucur (SCM Timișoara)