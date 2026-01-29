Interul lui Chivu, posibil duel cu Benfica lui Mourinho în play-off-ul din Liga Campionilor 

Miercuri seara s-au disputat ultimele meciuri din faza grupei Ligii Campionilor la fotbal, iar etapa nu a fost una cu noroc pentru Internazionale Milano, chiar dacă trupa antrenată de Cristian Chivu s-a impus, scor 2-0, pe terenul nemţilor de la Borussia Dortmund.

Inter a dominat confruntarea din Germania şi a dat lovitura pe final, prin Dimarco şi Diouf, dar nu a fost suficient pentru ca trupa lui Chivu să-şi asigure accederea directă în faza optimilor de finală.

Inter a terminat abia pe locul 10 grupa de Liga Campionilor, iar acum aşteaptă tragerea la sorţi de vineri, 30 ianuarie 2026, pentru a vedea cu cine dă piept, în dublă manşă, pentru calificarea în faza optimilor de finală.

Culmea este că din configuraţia finală a clasamentului din Liga Campionilor reiese că sunt 50% şanse ca trupa lui Chivu să dea piept, în play-off-ul pentru optimi, cu Benfica Lisabona, echipa antrenată de legendarul Jose Mourinho, practic unul dintre mentorii lui Chivu.

Concret, echipele care au terminat grupa pe locurile 9 şi 10 vor fi împerechiate, la tragerea la sorţi pentru play-off, cu echipele care au terminat grupa pe locurile 23 şi 24. Asta înseamnă că Internazionale Milano va da piept cu Benfica Lisabona sau Bodo Glimt.

Clasamentul final al grupei de Liga Campionilor a arătat astfel: 1. Arsenal Londra - 24 puncte, 2. Bayern Munchen - 21 puncte, 3. FC Liverpool - 18 puncte, 4. Tottenham Hotspur - 17 puncte, 5. FC Barcelona - 16 puncte, 6. Chelsea Londra - 16 puncte, 7. Sporting Lisabona - 16 puncte, 8. Manchester City - 16 puncte, 9. Real Madrid - 15 puncte, 10. Internazionale Milano - 15 puncte, 11. Paris Saint Germain - 14 puncte, 12. Newcastle United - 14 puncte, 13. Juventus Torino - 13 puncte, 14. Atletico Madrid - 13 puncte, 15. Atalanta Bergamo - 13 puncte, 16. Bayer Leverkusen - 12 puncte, 17. Borussia Dortmund - 11 puncte, 18. Olympiacos Pireu - 11 puncte, 19. FC Bruges - 10 puncte, 20. Galatasaray Istanbul - 10 puncte, 21. AS Monaco - 10 puncte, 22. Qarabag Agdam - 10 puncte, 23. Bodo Glimt - 9 puncte, 24. Benfica Lisabona - 9 puncte, 25. Olympique Marseille - 9 puncte, 26. FC Pafos - 9 puncte, 27. Royale Union SG - 9 puncte, 28. PSV Eindhoven - 8 puncte, 29. Athletic Bilbao - 8 puncte, 30. Napoli - 8 puncte, 31. FC Copenhaga - 8 puncte, 32. Ajax Amsterdam - 6 puncte, 33. Eintracht Frankfurt - 4 puncte, 34. Slavia Praga - 3 puncte, 35. Villarreal - 1 punct, 36. Kairat Almaty - 1 punct.

