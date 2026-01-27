Elina Svitolina, calificare spectaculoasă în semifinalele de la Australian Open

Jucătoarea de tenis Elina Svitolina, reprezentantă a Ucrainei, s-a calificat în premieră, marţi, în semifinalele de la Australian Open, primul Grand Slam de tenis al anului.

Elina Svitolina s-a calificat în premieră în semifinalele de la Australian Open - Profimedia

Iar Svitolina nu s-a calificat oricum în semifinale ci bifând un succes remarcabil în sferturi, 6-1, 6-2, cu Coco Gauff, din Statele Unite ale Americii, locul 3 mondial şi a 3-a favorită a competiţiei.

Svitolina a avut nevoie de doar 59 de minute pentru a pune capăt disputei, reuşind, printre altele, patru aşi şi 12 lovituri direct câştigătoare.

Graţie acestui succes, Svitolina, locul 12 mondial, are mari şanse să revină între primele 10 jucătoare ale lumii. Totuşi, pentru sportiva din Ucraina urmează un meci greu în semifinale, ea urmând să dea piept cu nimeni alta decât Aryna Sabalenka, din Belarus, principala favorită a competiţiei. Sabalenka a obţinut şi ea o victorie facilă în sferturi, 6-3, 6-0, cu Iva Jovic, din Statele Unite ale Americii, a 29-a favorită a competiţiei.

Articolul continuă după reclamă

Svitolina a bătut-o pe Sabalenka în 2020, la Strasbourg, 6-2, 4-6, 6-4, dar de atunci a pierdut de patru ori cu sportiva din Belarus, ultima dată anul trecut, la Madrid, când Sabalenka s-a impus cu 6-3, 7-5.

În sferturile feminine de la Australian Open mai sunt de jucat meciurile Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii, cap de serie numărul 6) - Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii, cap de serie numărul 4) şi Elena Rybakina (Kazahstan, cap de serie numărul 5) - Iga Swiatek (Polonia, cap de serie numărul 2).

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca şcoala să înceapă mai devreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰