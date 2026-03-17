Iran, solicitare specială către FIFA pentru a juca meciurile de la Campionatul Mondial în Mexic 

Reprezentanţii Federaţiei Iraniene de Fotbal au solicitat FIFA ca meciurile pe care echipa antrenată de Amir Ghalenoei le are de jucat la Campionatul Mondial din vară, din America de Nord, să fie găzduite de arene din Mexic.

Naţionala de fotbal a Iranului vrea să joace în Mexic meciurile pe care le are de disputat la Cupa Mondială - Profimedia

Solicitarea vine în urma izbucnirii conflictului armat din Orientul Mijlociu şi după ce Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, a lăsat de înţeles că delegaţia iraniană ar fi mai bine să nu se prezinte la meciurile găzduite de Statele Unite ale Americii.

Iran a fost repartizată la Campionatul Mondial de fotbal, competiţie transmisă în direct şi în exclusivitate în România de Antena 1 şi AntenaPLAY, într-o grupă cu Belgia, Egipt şi Noua Zeelandă. Două dintre meciuri, cu Belgia şi cu Noua Zeelandă, le-ar avea de jucat la Los Angeles, iar unul, cel cu Egipt, la Seattle.

Totuşi, în urma evenimentelor petrecute în ultima perioadă, reprezentanţii Federaţiei Iraniene de Fotbal au transmis că cel mai bine ar fi ca partidele să se joace pe arenele puse la dispoziţie de Mexic pentru această competiţie, respectiv cele din Guadalajara, Monterrey şi Mexico City.

"Având în vedere că preşedintele american Donald Trump a declarat clar că nu poate garanta siguranţa echipei naţionale iraniene, cu certitudine nu vom merge în Statele Unite. Suntem în negocieri cu FIFA pentru ca meciurile Iranului de la Cupa Mondială să aibă loc în Mexic", a fost mesajul transmis de Mehdi Taj, preşedintele Federaţiei Iraniene de Fotbal.

