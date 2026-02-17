Clasament Superliga de fotbal, după etapa a 27-a: Dinamo urcă pe locul 2, după victoria cu Slobozia 

Luni seara s-au jucat ultimele meciuri din etapa a 27-a a Superligii de fotbal, iar rezultatele ne arată că Dinamo Bucureşti este una dintre performerele rundei.

Concret, Dinamo s-a impus, scor 1-0, în confruntarea cu Unirea Slobozia, graţie golului marcat de Raul Opruţ, în minutul 71, şi "câinii" au urcat pe locul 2 în clasament, profitând de pasul greşit făcut de Rapid Bucureşti, 1-3, în deplasare, cu Farul Constanţa.

O altă performeră a rundei este CFR Cluj, formaţie care a urcat pe loc de play-off, după ce s-a impus luni, scor 1-0, pe terenul formaţiei AFC Hermannstadt, graţie unui gol marcat de Lorenzo Biliboc.

În celelalte meciuri din etapa a 27-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat rezultatele: Petrolul Ploieşti - FC Argeş 2-1, Metaloglobus Bucureşti - Oţelul Galaţi 0-1, Universitatea Cluj - AFC Csikszereda 4-1, UTA Arad - FC Botoşani 2-1, Universitatea Craiova - FCSB 1-0.

Clasament Superliga

1 UNIV. CRAIOVA 27 15 8 4 47-25 53

2 DINAMO 27 14 10 3 41-23 52

3 RAPID 27 14 7 6 42-27 49

4 UNIV. CLUJ 27 13 6 8 38-25 45

5 CFR CLUJ 27 12 8 7 43-38 44

6 FC ARGEŞ 27 13 4 10 35-28 43

7 FC BOTOŞANI 27 11 9 7 35-22 42

8 UTA ARAD 27 11 8 8 33-36 41

9 OŢELUL 27 11 7 9 37-24 40

10 FCSB 27 11 7 9 39-34 40

11 FARUL 27 10 7 10 38-33 37

12 PETROLUL 27 6 10 11 21-28 28

13 CSIKSZEREDA 27 6 7 14 26-56 25

14 SLOBOZIA 27 7 3 17 26-41 24

15 HERMANNSTADT 27 3 8 16 23-47 17

16 METALOGLOBUS 27 2 5 20 21-58 11

