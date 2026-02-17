Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Clasament Superliga de fotbal, după etapa a 27-a: Dinamo urcă pe locul 2, după victoria cu Slobozia 

Luni seara s-au jucat ultimele meciuri din etapa a 27-a a Superligii de fotbal, iar rezultatele ne arată că Dinamo Bucureşti este una dintre performerele rundei.

de Redactia Observator

la 17.02.2026 , 07:25
Dinamo a învins pe Unirea Slobozia şi a urcat pe locul 2 în Superliga de fotbal Dinamo a învins pe Unirea Slobozia şi a urcat pe locul 2 în Superliga de fotbal - Facebook/Dinamo Bucuresti

Concret, Dinamo s-a impus, scor 1-0, în confruntarea cu Unirea Slobozia, graţie golului marcat de Raul Opruţ, în minutul 71, şi "câinii" au urcat pe locul 2 în clasament, profitând de pasul greşit făcut de Rapid Bucureşti, 1-3, în deplasare, cu Farul Constanţa.

O altă performeră a rundei este CFR Cluj, formaţie care a urcat pe loc de play-off, după ce s-a impus luni, scor 1-0, pe terenul formaţiei AFC Hermannstadt, graţie unui gol marcat de Lorenzo Biliboc.

În celelalte meciuri din etapa a 27-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat rezultatele: Petrolul Ploieşti - FC Argeş 2-1, Metaloglobus Bucureşti - Oţelul Galaţi 0-1, Universitatea Cluj - AFC Csikszereda 4-1, UTA Arad - FC Botoşani 2-1, Universitatea Craiova - FCSB 1-0.

Articolul continuă după reclamă

Clasament Superliga 

1    UNIV. CRAIOVA    27    15    8    4    47-25    53

2    DINAMO             27    14    10    3    41-23    52

3    RAPID            27    14    7    6    42-27    49

4    UNIV. CLUJ        27    13    6    8    38-25    45

5    CFR  CLUJ        27    12    8    7    43-38    44

6    FC ARGEŞ        27    13    4    10    35-28    43

7    FC BOTOŞANI        27    11    9    7    35-22    42

8    UTA ARAD        27    11    8    8    33-36    41

9    OŢELUL             27    11    7    9    37-24    40

10    FCSB            27    11    7    9    39-34    40

11    FARUL             27    10    7    10    38-33    37

12    PETROLUL        27    6    10    11    21-28    28

13    CSIKSZEREDA     27    6    7    14    26-56    25

14    SLOBOZIA        27    7    3    17    26-41    24

15    HERMANNSTADT    27    3    8    16    23-47    17

16    METALOGLOBUS     27    2    5    20    21-58    11

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

clasament superliga rezultate superliga dinamo bucuresti cfr cluj
Înapoi la Homepage
Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un pistol şi cu un cuţit, în Centrul Vechi din Bucureşti
Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un pistol şi cu un cuţit, în Centrul Vechi din Bucureşti
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
Șefa ANM anunță că „urmează cel mai sever episod de iarnă”: Viscol, ninsori și ger
Șefa ANM anunță că „urmează cel mai sever episod de iarnă”: Viscol, ninsori și ger
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală?
Observator » Sport » Clasament Superliga de fotbal, după etapa a 27-a: Dinamo urcă pe locul 2, după victoria cu Slobozia 