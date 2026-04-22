Elena Gabriela Ruse, calificare spectaculoasă în turul II de la Madrid. Urmează duel tare cu Rybakina

Jucătoarea română de tenis Elena Gabriela Ruse, ocupanta locului 71 mondial, s-a calificat, miercuri, în turul II al turneului feminin de tenis de la Madrid (Spania), competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste 8,2 milioane de euro.

Sportiva noastră s-a impus, scor 6-3, 4-6, 6-0, în confruntarea cu Antonia Ruzic, din Croaţia, ocupanta locului 59 mondial. A fost a treia victorie la rând obţinută de româncă împotriva sportivei din Croaţia.

Graţie acestui succes, Elena Gabriela Ruse şi-a asigurat un cec în valoare de 31.585 de euro, dar şi 35 de puncte WTA care o ajută să urce până undeva în jurul locului 64 mondial.

Pentru Elena Gabriela Ruse urmează, însă, un meci extrem de greu împotriva Elenei Rybakina, din Kazahstan, a doua favorită a competiţiei şi ocupanta locului 2 mondial. Cele două jucătoare s-au mai înfruntat de două ori până acum, iar de fiecare dată s-a impus Rybakina. A fost 6-4, 7-5, la Miami, în 2022, şi 6-3, 6-1, la Wimbledon, în 2024.

Articolul continuă după reclamă

Elena Gabriela Ruse este a 3-a sportivă din România calificată în turul II al turneului de la Madrid. Jaqueline Cristian, cap de serie numărul 29, şi Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 25, erau calificate din oficiu în turul II al turneului din capitala Spaniei.

Jaqueline Cristian va da piept, în turul II, cu învingătoarea dintre Moyuka Uchijima (Japonia) şi Yuliia Starodubtseva (Ucraina), în timp ce Sorana Cîrstea o va înfrunta pe învingătoarea dintre franţuzoaica Elsa Jacquemot şi italianca Tyra Caterina Grant.

Întrebarea zilei Vă aşeptaţi să crească euro în următoarele zile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰