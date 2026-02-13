Cupa Mondială 2026. Lotul Curacao: Tahith Chong este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa 

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Tahith Chong, de la Sheffield United, este vedeta naţionalei de fotbal a statului Curacao - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala statului Curacao, formaţie ce reprezintă zona CONCACAF la turneul final.

Naţionala de fotbal a statului Curacao a fost repartizată în Grupa E la Campionatul Mondial, alături de Germania, Coasta de Fildeş şi Ecuador, şi intră în competiţie pe 14 iunie, de la 20.00, ora României, când dă piept cu Germania, pe Houston Stadium.

Pentru Curacao urmează meciurile cu Ecuador, 21 iunie, ora 03.00, Kansas City Stadium, şi cu Coasta de Fildeş, 25 iunie, ora 23.00, Philadelphia Stadium.

Program meciuri Curacao la Cupa Mondială 2026:

14 iunie, ora 20.00, Germania - Curacao

21 iunie, ora 03.00, Ecuador - Curacao

25 iunie, ora 23.00, Curacao - Coasta de Fildeş

Cum s-a calificat Curacao la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a statului Curacao a fost nevoită să joace 10 meciuri în preliminariile din zona CONCACAF pentru a ajunge la turneul final. Însă parcursul celor din Curacao a fost unul cu adevărat remarcabil.

Mai întâi, Curacao a câştigat, cu punctaj maxim, o grupă din care au mai făcut parte Haiti (5-1 în deplasare), Saint Lucia (4-0 acasă), Aruba (2-0 în deplasare) şi Barbados (4-1 acasă). Apoi, Curacao a câştigat, neînvinsă, o grupă din care au mai făcut parte Jamaica (2-0 şi 0-0), Trinidad Tobago (1-1 şi 0-0) şi Bermuda (3-2 şi 7-0).

Lot Curacao

În mod cert, naţionala de fotbal a statului Curacao va fi una dintre atracţiile turneului final. Este de aşteptat ca de pe lista lărgită a selecţionerului Dick Advocaat să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Eloy Room, Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch, Leandro Merencia.

Fundaşi - Shurandy Sambo, Juriën Gaari, Roshon van Eijma, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Armando Obispo, Joshua Brenet, Riechedly Bazoer, Jayden Candelaria, Jurich Carolina, Tommy St. Jago, Cuco Martina, Tyrique Mercera.

Mijlocaşi - Godfried Roemeratoe, Juninho Bacuna, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Ar'jany Martha, Tyrese Noslin, Kevin Felida, Tahith Chong, Rayvien Rosario, Nicky Souren.

Atacanţi - Jürgen Locadia, Jeremy Antonisse, Sontje Hansen, Kenji Gorré, Jearl Margaritha, Jordi Paulina, Gervane Kastaneer, Joshua Zimmerman, Xander Severina, Rangelo Janga, Brandley Kuwas.

Top jucători Curacao: Tahith Chong este vedeta echipei

Vedeta naţionalei de fotbal a statului Curacao este mijlocaşul Tahith Chong, de la Sheffield United, jucător cotat la 4,5 milioane de euro. Alături de Chong, din lotul Curacao se remarcă Sontje Hansen, de la Middlesbrough, cotat la 4 milioane de euro, Armando Obispo, de la PSV Eindhoven, cotat la 3 milioane de euro, Juninho Bacuna, de la Volendam, cotat la 2,2 milioane de euro, sau Shurandy Sambo, de la Sparta Rotterdam, cotat la 2 milioane de euro.

Tahith Chong, 26 de ani, este născut în Curacao, dar crescut în academiile celor de la Feyenoord Rotterdam şi Manchester United. Ba chiar mijlocaşul a adunat 16 meciuri în tricoul echipei de seniori a lui Manchester United, înainte de a mai trece pe la echipe precum Werder Bremen (15 meciuri şi un gol), FC Bruges (13 meciuri şi un gol), Birmingham (61 meciuri şi 5 goluri), Luton Town (69 meciuri şi 7 goluri) sau Sheffield United (9 meciuri). Fotbalistul a fost campion al Belgiei, cu FC Bruges, şi a debutat anul trecut pentru naţionala statului Curacao, adunând, până acum, doar două selecţii şi două goluri, ambele înscrise în victoria cu Bermuda, 3-2.

Dick Advocaat este antrenorul Curacao

Naţionala de fotbal a statului Curacao este condusă, din 2024, de legendarul antrenor olandez Dick Advocaat, ajuns la 78 de ani. Tehnicianul a jucat la echipe precum Den Haag, Roda Kerkrade, Sparta Rotterdam sau Utrecht, având mult mai mult succes ca antrenor, parte a carierei în care a bifat cluburi precum PSV Eindhoven, Glasgow Rangers, Borussia Monchengladbach, Zenit St. Petersburg, AZ Alkmaar, Fenerbahce Istanbul, Sunderland sau Feyenoord Rotterdam, dar şi naţionalele Olandei, Coreei de Sud, Emiratelor Arabe Unite, Rusiei, Belgiei, Serbiei sau Irakului.

Advocaat a fost, printre altele, campion al Olandei, cu PSV Eindhoven, în 1997, dublu campion al Scoţiei, cu Glasgow Rangers, în 1999 şi 2000, campion al Rusiei, cu Zenit St. Petersburg, în 2007, şi câştigător al Cupei UEFA şi Supercupei Europei, cu Zenit St. Petersburg, în 2008.

Palmaresul Curacao la Cupa Mondială

Cum era de aşteptat, Curacao este debutantă la un turneu final de Campionat Mondial, indiferent de denumirea cu care a evoluat de-a lungul timpului, Teritoriul Curacao, Antilele Olandeze sau doar Curacao.

Cele mai bune rezultate din istoria acestei naţionale au fost cele două locuri 3 bifate la CONCACAF Gold Cup, ediţiile din 1963 şi 1969.

