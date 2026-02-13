Cupa Mondială 2026. Lotul Coastei de Fildeş: Amad Diallo este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa 

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Amad Diallo, de la Manchester United, este vedeta naţionalei de fotbal a Coastei de Fildeş - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Coastei de Fildeş, formaţie ce reprezintă Africa la turneul final.

Naţionala de fotbal a Coastei de Fildeş a fost repartizată în Grupa E la Campionatul Mondial, alături de Germania, Curacao şi Ecuador, şi intră în competiţie pe 15 iunie, de la 02.00, ora României, când dă piept cu Ecuador, pe Philadelphia Stadium.

Pentru Coasta de Fildeş urmează meciurile cu Germania, 20 iunie, ora 23.00, Toronto Stadium, şi cu Curacao, 25 iunie, ora 23.00, Philadelphia Stadium.

Program meciuri Curacao la Cupa Mondială 2026:

15 iunie, ora 02.00, Coasta de Fildeş - Ecuador

20 iunie, ora 23.00, Germania - Coasta de Fildeş

25 iunie, ora 23.00, Curacao - Coasta de Fildeş

Cum s-a calificat Coasta de Fildeş la Cupa Mondială 2026

Coasta de Fildeş s-a calificat la Campionatul Mondial după ce a câştigat Grupa F din preliminariile africane, grupă din care au mai făcut parte Gabon, Gambia, Kenya, Burundi şi Seychelles.

A fost o luptă în doi pentru un singur loc ce asigura calificarea directă, Coasta de Fildeş având, în cele din urmă, câştig de cauză, în dauna celor din Gabon, diferenţa fiind de un singur punct.

Interesant este că naţionala Coastei de Fildeş a terminat grupa fără să primească gol în cele 10 meciuri jucate. A fost 1-0 şi 0-0 cu Gabon, 1-0 şi 2-0 cu Gambia, 3-0 şi 0-0 cu Kenya, 1-0 şi 1-0 cu Burundi şi 9-0 şi 7-0 cu Seychelles.

Lot Coasta de Fildeş

Emerse Fae, selecţionerul Coastei de Fildeş, are la dispoziţie o mulţime de jucători interesanţi. Este de aşteptat ca de pe lista lărgită să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Yahia Fofana, Alban Lafont, Mohamed Koné, Charles Folly Ayayi, Badra Ali Sangaré.

Fundaşi - Ousmane Diomande, Ghislain Konan, Armel Zohouri, Odilon Kossounou, Willy Boly, Christopher Opéri, Guéla Doué, Emmanuel Agbadou, Evan Ndicka, Jean-Philippe Gbamin, Clément Akpa, Junior Diaz, Wilfried Singo, Luck Zogbé, Cédric Kipré, Hassane Kamara.

Mijlocaşi - Jean Michaël Seri, Seko Fofana, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Christ Inao Oulaï, Parfait Guiagon, Mario Dorgeles, Kader Keïta, Mohamed Diomande, Mory Gbane, Jean-Eudes Aholou, Hamed Traorè.

Atacanţi - Vakoun Issouf Bayo, Wilfried Zaha, Jean-Philippe Krasso, Oumar Diakité, Amad Diallo, Evann Guessand, Bazoumana Touré, Yan Diomande, Sébastien Haller, Richard Kone, Nicolas Pépé, Simon Adingra, Jérémie Boga, Emmanuel Latte Lath, Bénie Traoré.

Top jucători Coasta de Fildeş: Amad Diallo este vedeta echipei

Cel mai bine cotat fotbalist din naţionala Coastei de Fildeş este Amad Diallo, 23 de ani. Atacantul lui Manchester United este cotat la 50 de milioane de euro. Alături de Amad Diallo, din lotul Coastei de Fildeş se remarcă jucători precum Ousmane Diomande, de la Sporting Lisabona, cotat la 45 de milioane de euro, Yan Diomande, de la RB Leipzig, cotat la 45 de milioane de euro, Evan Ndicka, de la AS Roma, cotat la 30 de milioane de euro, sau Evann Guessand, de la Crystal Palace, cotat la 28 de milioane de euro.

Amad Diallo a crescut la Atalanta înainte de a face pasul către Manchester United şi fotbalul din Premier League. În ciuda vârstei fragede, atacantul a adunat, deja, un gol în 5 meciuri la Atalanta, 16 goluri în 85 de meciuri la Manchester United, 3 goluri în 13 meciuri la Glasgow Rangers, 14 goluri în 42 de meciuri la Sunderland şi 5 goluri în 16 selecţii la naţionala Coastei de Fildeş. A câştigat Cupa Scoţiei, cu Glasgow Rangers, în 2022, şi cu Cupa Angliei, cu Manchester United, în 2024, şi are la activ şi trei finale de Europa League, toate pierdute, două cu Manchester United, în 2021 şi în 2025, şi una cu Glasgow Rangers, în 2022.

Emerse Fae este antrenorul Coastei de Fildeş

Naţionala de fotbal a statului Coasta de Fildeş este condusă, din 2024, de Emerse Fae, un tehnician în vârstă de 42 de ani. Fae s-a născut în Franţa şi a crescut la Nantes (126 meciuri şi 7 goluri), dar la nivel internaţional a reprezentat Coasta de Fildeş, 41 de selecţii şi un gol. A adunat, ce-i drept, opt selecţii în naţionala de tineret a Franţei şi a mai trecut pe la echipe precum Reading, 11 meciuri, sau Nice, 97 meciuri şi 10 goluri. Înainte de a prelua naţionala de seniori a Coastei de Fildeş, Emerse Fae a antrenat echipa a doua a celor de la Clermont, dar şi naţionala olimpică a Coastei de Fildeş.

Ca jucător, Emerse Fae a fost campion mondial, în 2001, cu naţionala de juniori U17 a Franţei, şi vicecampion al Africii, cu naţionala Coastei de Fildeş, în 2006. Ca antrenor, Emerse Fae a câştigat Cupa Africii pe Naţiuni, în 2023, cu Coasta de Fildeş, iar în 2024 a fost desemnat cel mai bun antrenor din Africa.

Palmaresul Coastei de Fildeş la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Coastei de Fildeş participă doar pentru a 4-a oară în istorie la un turneu final de Campionat Mondial. Coasta de Fildeş a mai fost prezentă la ediţiile din Germania, 2006, Africa de Sud, 2010, şi Brazilia, 2014.

Deşi a avut, în acea perioadă, o generaţie de excepţie, cu Didier Drogba, Kolo Toure, Yaya Toure, Emmanuel Eboue sau chiar actualul selecţioner, Emerse Fae, Coasta de Fildeş nu a reuşit niciodată să treacă de grupe. În 2006, Coasta de Fildeş a terminat pe locul 3 o grupă din care au mai făcut parte Argentina (1-2), Olanda (1-2) şi Serbia şi Muntenegru (3-2). În 2010, Coasta de Fildeş a terminat pe locul 3 o grupă din care au mai făcut parte Brazilia (1-3), Portugalia (0-0) şi Coreea de Nord (3-0). În 2014, Coasta de Fildeş a terminat pe locul 3 o grupă din care au mai făcut parte Columbia (1-2), Grecia (1-2) şi Japonia (2-1).

