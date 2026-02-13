Cupa Mondială 2026. Lotul Germaniei: Jamal Musiala este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa 

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Jamal Musiala, de la Bayern Munchen, este vedeta naţionalei de fotbal a Germaniei - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Germaniei, formaţie ce reprezintă Europa la turneul final.

Naţionala de fotbal a Germaniei a fost repartizată în Grupa E la Campionatul Mondial, alături de Curacao, Coasta de Fildeş şi Ecuador, şi intră în competiţie pe 14 iunie, de la 20.00, ora României, când dă piept cu Curacao, pe Houston Stadium.

Pentru Germania urmează meciurile cu Coasta de Fildeş, 20 iunie, ora 23.00, Toronto Stadium, şi cu Ecuador, 25 iunie, ora 23.00, New York/New Jersey Stadium.

Articolul continuă după reclamă

Program meciuri Germania la Cupa Mondială 2026:

14 iunie, ora 20.00, Germania - Curacao

20 iunie, ora 23.00, Germania - Coasta de Fildeş

25 iunie, ora 23.00, Ecuador - Germania

Cum s-a calificat Germania la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Germaniei s-a calificat la Campionatul Mondial din America de Nord, după ce a câştigat, fără mari emoţii, o grupă din care au mai făcut parte Irlanda de Nord, Slovacia şi Luxemburg.

În general, Germania şi-a surclasat adversarele, cedând doar, surprinzător, în Slovacia, 0-2. Au fost trei victorii categorice, pentru nemţi, pe teren propriu, 6-0 cu Slovacia, 3-1 cu Irlanda de Nord şi 4-0 cu Luxemburg, şi alte două victorii în deplasare, 1-0 în Irlanda de Nord şi 2-0 în Luxemburg.

Lot Germania

Julien Nagelsmann, selecţionerul Germaniei, are la dispoziţie un lot plin de vedete. Este de aşteptat ca din lotul lărgit al nemţilor să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Oliver Baumann, Alexander Nübel, Marc-André ter Stegen, Finn Dahmen, Noah Atubolu.

Fundaşi - Malick Thiaw, Waldemar Anton, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, David Raum, Ridle Baku, Robert Andrich, Robin Koch, Antonio Rüdiger, Maximilian Mittelstädt, Thilo Kehrer.

Mijlocaşi - Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Felix Nmecha, Karim Adeyemi, Florian Wirtz, Leroy Sané, Serge Gnabry, Nadiem Amiri, Pascal Groß, Robin Gosens, Jamal Musiala.

Atacanţi - Jonathan Burkardt, Nick Woltemade, Maximilian Beier, Niclas Füllkrug, Deniz Undav, Tim Kleindienst.

Top jucători Germania: Jamal Musiala este vedeta echipei

Deşi Germania mizează pe numeroase vedete, cel mai bine cotat fotbalist al nemţilor este mijlocaşul Jamal Musiala, de la Bayern Munchen, cotat la 130 de milioane de euro. Alături de Musiala strălucesc fotbalişti precum Florian Wirtz, de la FC Liverpool, cotat la 110 milioane de euro, Nick Woltemade, atacantul lui Newcastle United, cotat la 70 de milioane de euro, Aleksandar Pavlovic, de la Bayern Munchen, cotat la 65 de milioane de euro, sau Karim Adeyemi, de la Borussia Dortmund, cotat la 60 de milioane de euro.

Jamal Musiala este un copil-teribil al fotbalului german, mijlocaşul adunând cifre formidabile pentru un fotbalist care încă nu a împlinit 23 de ani. Jucătorul lui Bayern Munchen a crescut la Southampton şi Chelsea Londra, dar la seniori a jucat, până acum, doar pentru Bayern Munchen, 65 de goluri în 213 meciuri, şi pentru naţionala Germaniei, opt goluri în 40 de selecţii. Musiala a câştigat, cu Bayern, cinci titluri de campion al Germaniei, Liga Campionilor, Supercupa Europei şi Campionatul Mondial al cluburilor.

Julian Nagelsmann este antrenorul Germaniei

Naţionala de fotbal a Germaniei este condusă, din 2023, de Julian Nagelsmann, unul dintre cei mai tineri selecţioneri din lume. Nagelsmann (38 de ani) este tipul de antrenor care a trecut timid prin fotbal, ca jucător, bifând cluburi precum TSV Munchen şi Augsburg, dar care a strălucit ca antrenor, el conducând cluburi precum Hoffenheim, RB Leipzig şi Bayern Munchen, înainte de a deveni selecţioner al Germaniei.

Nagelsmann a fost desemnat "cel mai bun manager german al anului", în 2017, a fost campion al Germaniei cu Bayern Munchen, în 2022, şi a câştigat două Supercupe ale Germaniei, tot cu Bayern Munchen, în 2021 şi 2022.

Palmaresul Germaniei la Cupa Mondială

Din start trebuie precizat că naţionala de fotbal a Germaniei a fost campioană mondială în 1954 (Elveţia), în 1974 (Germania de Vest), în 1990 (Italia) şi în 2014 (Brazilia). De asemenea, nemţii mai au în palmares patru medalii de argint (Anglia 1966, Spania 1982, Mexic 1986 şi Japonia şi Coreea de Sud 2002) şi patru medalii de bronz (Italia 1934, Mexic 1970, Germania 2006 şi Africa de Sud 2010).

Totuşi, Germania a dezamăgit crunt la ultimele două ediţii, nereuşind să treacă de grupe nici în 2018, în Rusia, nici în 2022, în Qatar. La ultima ediţie, Germania a terminat pe locul 3 o grupă din care au mai făcut parte Japonia (1-2), Spania (1-1) şi Costa Rica (4-2).

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰