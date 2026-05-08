Lista convocărilor preliminare ale selecţionerului Gheorghe Hagi pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Gheorghe Hagi, selecţionerul României, a anunţat primul set de jucători pe care se bazează pentru meciurile amicale pe care "tricolorii" le vor disputa, cu Georgia şi Ţara Galilor, la începutul lunii iunie. 

Gheorghe Hagi, noul selecţioner al României, mizează pe 23 de fotbalişti români care evoluează în străinătate Gheorghe Hagi, noul selecţioner al României, mizează pe 23 de fotbalişti români care evoluează în străinătate - frf.ro
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gheorghe Hagi se bazează pe 23 de fotbalişti români care evoluează în străinătate, însă lotul final pentru cele două partide va fi un mix între o parte dintre aceşti jucători şi fotbalişti care evoluează în campionatul naţional.

Pe lista convocărilor preliminare ale selecţionerului Gheorghe Hagi se regăsesc fotbalişti precum:

PORTARI - Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

Articolul continuă după reclamă

FUNDAȘI - Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI - Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANȚI - Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).

România joacă împotriva Georgiei marţi, 2 iunie, de la 20.00, ora României, la Tbilisi, iar apoi primeşte replica Ţării Galilor într-un meci care se va disputa sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20.45, pe Stadionul Steaua.

convocati hagi romania convocati romania georgia convocati romania tara galilor
Înapoi la Homepage
Bruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală
Bruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Crimă șocantă în Bihor. O elevă a fost omorâtă la ferma unde făcea practică. Suspectul principal este căutat cu drona
Crimă șocantă în Bihor. O elevă a fost omorâtă la ferma unde făcea practică. Suspectul principal este căutat cu drona
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a indus vreodată în eroare Inteligenţa Artificială?
Observator » Sport » Lista convocărilor preliminare ale selecţionerului Gheorghe Hagi pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.