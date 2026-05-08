Lista convocărilor preliminare ale selecţionerului Gheorghe Hagi pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Gheorghe Hagi, selecţionerul României, a anunţat primul set de jucători pe care se bazează pentru meciurile amicale pe care "tricolorii" le vor disputa, cu Georgia şi Ţara Galilor, la începutul lunii iunie.

Gheorghe Hagi se bazează pe 23 de fotbalişti români care evoluează în străinătate, însă lotul final pentru cele două partide va fi un mix între o parte dintre aceşti jucători şi fotbalişti care evoluează în campionatul naţional.

Pe lista convocărilor preliminare ale selecţionerului Gheorghe Hagi se regăsesc fotbalişti precum:

PORTARI - Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI - Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI - Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANȚI - Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).

România joacă împotriva Georgiei marţi, 2 iunie, de la 20.00, ora României, la Tbilisi, iar apoi primeşte replica Ţării Galilor într-un meci care se va disputa sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20.45, pe Stadionul Steaua.

