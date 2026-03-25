Liverpool a anunţat despărţirea de Mohamed Salah, jucător cu peste 250 de goluri înscrise pentru "cormorani"

Oficialii clubului englez FC Liverpool au anunţat că se despart, la sfârşitul actualului sezon, de legendarul atacant egiptean Mohamed Salah, după ce acesta a petrecut nouă ani pe "Anfield".

"Din nefericire, această zi a venit. Voi pleca de la Liverpool la finalul sezonului. Acest club, acest oraş, aceşti suporteri fac parte din mine într-un mod pe care nu mi l-am putut imagina vreodată! Să pleci nu e niciodată uşor! Voi fi întotdeauna unul dintre voi, pentru că acest club mi-a dăruit totul", a fost mesajul transmis de Salah.

Atacantul egiptean, ajuns la aproape 34 de ani, a fost achiziţionat de Liverpool în 2017, de la AS Roma. Salah a fost transferat atunci pentru 36,5 milioane de lire sterline, sumă care, ulterior, a ajuns la un total de 43 de milioane de lire sterline, graţie bonusurilor pe care le-au mai încasat italienii. În 2017, suma a reprezentat un adevărat record pentru Liverpool, formaţie care dăduse cel mai mult, până la momentul respectiv, 35 de milioane de lire sterline pentru Andy Carroll.

Transferul lui Salah a fost primit cu reacţii mixte în rândul fanilor lui Liverpool, după ce egipteanul nu strălucise în scurta perioadă petrecută la Chelsea Londra. Existau temeri că Salah nu se va putea adapta la rigorile fotbalului din Premier League, însă egipteanul a ajuns să scrie istorie în tricoul lui Liverpool.

Salah a marcat, până acum, 255 de goluri în 435 de meciuri jucate pentru Liverpool. A ajutat clubul să câştige două titluri în Anglia, în 2020 şi 2025, Cupa Angliei, în 2022, Cupa Ligii Angliei, în 2022, Supercupa Angliei, în 2022, Liga Campionilor, în 2019, Supercupa Europei, în 2019, şi Campionatul Mondial al cluburilor, în 2019. De asemenea, Liverpool a mai jucat două finale de Liga Campionilor, în 2018 şi 2022.

