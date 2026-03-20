Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru play-off-ul Cupei Mondiale. Coubiş, Ciubotaru şi Coman sunt surprizele

Naţionala de fotbal a României joacă împotriva Turciei şi a Slovaciei sau a naţionalei statului Kosovo, în play-off-ul de calificare la Cupa Mondială din vară, iar selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lotul pe care va miza la acţiunea din finalul lunii martie.

Andrei Coubiş, de la Universitatea Cluj, este una dintre surprizele pregătite de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia - Profimedia

Joi, 26 martie, de la 19.00, ora României, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului de calificare la Cupa Mondială 2026, naţionala României înfruntă puternica formaţie a Turciei.

În cazul unei victorii, Româna joacă finala play-off-ului marţi, 31 martie, de la ora 21.45, tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo. În cazul în care, totuşi, "tricolorii" nu reuşesc să treacă de Turcia, aceştia vor juca un meci amical împotriva învinsei dintre Slovacia şi Kosovo, în deplasare.

Pentru cele două dueluri, selecţionerul Mircea Lucescu a decis să mizeze pe următorii fotbalişti:

PORTARI - Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI - Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI - Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI - Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Se remarcă prezenţa în lot a unor jucători precum Andrei Coubiş, fotbalist care a impresionat în tricoul celor de la Universitatea Cluj, Kevin Ciubotaru, jucător selecţionat după accidentarea suferită de Alexandru Chipciu, şi Marius Coman, fotbalist care a înscris goluri importante pentru UTA Arad.

Din lotul lărgit al "tricolorilor" fac parte şi Lisav Eissat şi Ioan Vermeşan, dar aceştia se vor alătura, în cele din urmă, lotului U21 al României, sub comanda selecționerului Costin Curelea, pentru partidele din preliminariile EURO 2027 cu Kosovo (27 martie) și San Marino (31 martie).

