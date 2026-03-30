Mircea Lucescu va fi operat înainte de ultimul meci la naţională. Medicii de la Universitar vor să îi monteze un defibrilator cardiac şi i-au interzis să zboare spre Bratislava alături de echipa României. Jucătorii Naţionalei îşi doresc să-i facă un cadou de bun rămas: să învingă Slovacia mâine seară. Meciul va fi transmis în direct de la ora 21:45, la Antena 1.

Medicii de la Spitalul Universitar au decis să-i monteze un defibrilator selecţionerului Mircea Lucescu, pentru a-i stabiliza bătăile inimii. Intervenţia chirurgicală va fi mâine, sub anestezie generală. Antrenorul va rămâne internat cel puţin până la sfârşitul săptămânii. Mircea Lucescu le-a povestit apropiaţilor că s-a enervat în timp ce analiza meciului cu Turcia. S-a prăbuşit din picioare sub ochii jucătorilor.

Mircea Lucescu, operat după ce i s-a făcut rău în fața jucătorilor

"Operaţiunile astea de resuscitare nu au mers din prima, adică au fost vreo trei, patru încercări şi respiraţie gură la gură. Intervenţia asta rapidă a fost crucială", a declarat Andrei Vochin, consilierul preşedintelui FRF.

Jucătorii au fost nevoiţi să se îmbarce spre Slovacia.

"Au fost speriaţi (n.r. jucătorii), chiar şocaţi unii dintre ei. S-a petrecut totul în faţa lor", a continuat consilierul preşedintelui FRF.

Jucătorii, marcați de incidentul petrecut sub ochii lor

"Surse din apropierea echipei spun că, în autocar şi apoi aici, la hotel, membrii staff-ului au stat aproape tot timpul cu telefoanele în mână, încercând să afle veşti despre starea selecţionerului. Mircea Lucescu i-a liniştit şi i-a asigurat că ţine legătura cu secunzii pentru meciul de aici, de la Bratislava", transmite Cristi Popovici, reporter Observator.

Mihai Stoichiţă, preşedintele comisiei tehnice FRF: E stabil, îmbucurător tot ce auzim despre el.

Reporter: E adevărat că a vrut musai să vină la meci? Şi-a chemat şoferul să-l aducă de la spital.

Mihai Stoichiţă: Aşa este, da.

Mircea Lucescu ratează astfel prezenţa la ultimul meci în calitate de antrenor al tricolorilor.

Lucescu ar fi vrut să ajungă la meci, în ciuda problemelor de sănătate

"Preocuparea lui principală era că are antrenament şi nu vrea să meargă la spital. Că gata, şi-a revenit şi e în picioare. Meciul acesta (n.r. cu Slovacia) poate fi un tribut şi pentru antrenor", a mai precizat Andrei Vochin.

Gheorghe Hagi este văzut drept următorul selecţioner al României, iar debutul ar urma să fie pe 2 iunie, contra selecţionatei din Georgia.

Până atunci, tricolorii luptă mâine seară într-o partidă de onoare împotriva Slovaciei. Meciul este transmis de Antena 1, de la ora 21:45.

