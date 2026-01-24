Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Novak Djokovici, victorie în meciul cu Van De Zandschulp, deşi a riscat descalificarea. Ce a făcut

Un gest de frustrare al lui Novak Djokovici, sâmbătă, în turul trei al Openului Australiei, ar fi putut să-l coste foarte scump. Deşi conducea la scor, sârbul şi-a pierdut cumpătul lovind o minge care era să lovească o fată de mingi. În cele din urmă, el s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, 7-6 (7/4).

de Redactia Observator

la 24.01.2026 , 13:42
Novak Djokovici Novak Djokovici, victorie în meciul cu Van De Zandschulp, deşi a riscat descalificarea. Ce a făcut - Profimedia

Sâmbătă, în meciul împotriva olandezului Botic Van De Zandschulp, în turul trei al Openului Australiei, Novak Djokovici a comis o greşeală. Deşi conducea în acest meci după ce a câştigat primul set şi a reuşit break-ul în setul al doilea, sârbul (38 de ani) şi-a pierdut cumpătul.

Nervos, el a făcut un gest de frustrare la o minge prea lungă a adversarului său şi a lovit cu furie cu dreapta. Numai că a fost la un pas de a lovi o fată de mingi, care a văzut mingea trecând la câţiva centimetri de faţa ei... Un gest care i-a adus un avertisment din partea arbitrului şi care probabil i-a trezit amintiri neplăcute.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

În septembrie 2020, el a fost descalificat de la US Open pentru că a lovit o arbitră de linie cu mingea. Enervat la meciul cu Pablo Carreno-Busta în optimile de finală şi în timp ce se afla în dezavantaj cu 6-5 în primul set, numărul 1 mondial şi-a exprimat nemulţumirea lovind cu mingea pe care o mai avea în mână înspre fundul terenului. Aceasta a lovit destul de violent o arbitră de linie, care a căzut la pământ de durere, ţipând. Regulamentul a fost aplicat la literă: orice jucător vinovat de un astfel de gest, chiar şi involuntar, este exclus.

La câteva ore după ce a părăsit terenul, Djokovici şi-a cerut scuze pe reţelele de socializare: „Sunt foarte trist şi epuizat după această întâmplare. Am luat legătura cu arbitrul de linie şi organizatorii turneului mi-au spus că, Slavă Domnului, se simte bine. Îmi pare extrem de rău că i-am cauzat atâta stres. A fost ceva total involuntar. A fost absolut greşit.”

El a promis că va face „o introspecţie” şi că va „învăţa o lecţie” după acest episod.

Djokovici s-a impus sâmbătă şi a reuşit victoria cu numărul 102 la Australian Open şi l-a egalat pe Roger Federer la numărul de succese la primul grand slam al anului. 

Sârbul a depăşit deja pragul de 100 de victorii la Wimbledon (102) şi Roland-Garros (101). Cu cele 95 de victorii de la US Open, el a atins pragul de 400 de victorii în Grand Slam.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

novak djokovici vam de zanschulp meci
Înapoi la Homepage
Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine”
Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. &#8220;Mi-e și rușine&#8221;
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB?
Observator » Sport » Novak Djokovici, victorie în meciul cu Van De Zandschulp, deşi a riscat descalificarea. Ce a făcut