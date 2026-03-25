"Nu pot pleca precum un laş". Mircea Lucescu, interviu eveniment în Guardian despre boală şi barajul cu Turcia

Mircea Lucescu, selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, luptă pentru calificarea la ultima Cupa Mondială din cariera sa. Lucescu a trecut în ultimele două luni printr-o încercare grea. El a fost internat, iar medicii i-au pus un diagnostic destul de grav, recomandându-i totodată să se retragă din activitate. În ciuda diagnosticului, selecţionerul a transmis că nu va renunţa la funcţie şi că va sta pe bancă la meciul de baraj cu Turcia.

"Nu pot pleca ca un laş". Mircea Lucescu, interviu eveniment în Guardian despre boală şi barajul cu Turcia - ProfiMedia

Mircea Lucescu, selecţionerul României, mai are o singură dorinţă. Să califice România la Mondial, apoi să să retragă liniştit. El se luptă cu vârsta - a ajuns la 80 de ani - dar şi cu o boală destul de gravă. Cu toate acestea, spune că nu poate renunţa şi mai ales că "nu poate pleca ca un laş".

Mircea Lucescu, interviu eveniment în The Guardian

Selecţionerul Lucescu a oferit un interviu publicat în prestigiosul cotidian britanic The Guardian. El a vorbit cu jurnalistul Emanuel Roşu despre perioada grea prin care a trecut, dar şi despre planurile privind echipa naţională a României.

Lucescu recunoaşte că nu are cea mai bună stare de sănătate, dar spune că nu şi-a pierdut energia, entuziasmul şi mai ales dragostea pentru sportul care l-a făcut cunoscut în întreaga lume.

După ce a fost internat o perioadă, Lucescu a mers şi în străinătate pentru investigaţii medicale.

"Când doctorii mi-au spus că pot continua să antrenez, m-am concentrat pe ceea ce trebuia să fac pentru România. Am vorbit cu Federația și mi-au spus că nu au putut găsi o soluție la situație. Nu sunt în cea mai bună formă, așa că m-aș fi retras dacă ar fi existat o altă opțiune. Dar insist: nu pot pleca ca un laș. Trebuie să credem în șansa noastră de a ne califica", a spus Lucescu.

Lucescu vrea din nou România la un Mondial

Mircea Lucescu şi-a amintit în interviul acordat The Guardian despre prezenta la Mondialul din 1970, despre selecţionerul de atunci - Angelo Niculescu - dar şi despre duelurile cu Pele.

"Am obținut niște rezultate extraordinare când am jucat fotbal în stilul nostru. Știam puține lucruri despre ce se întâmpla în jurul nostru. Proveneam dintr-un regim comunist închis. Am ajuns la Campionatul Mondial din Mexic. Doar 16 echipe acolo. Am încercat să ne arătăm stilul de joc: știam să pasăm bine și am folosit asta pentru a contracara forța adversarilor noștri. După 1970, lucrurile s-au schimbat în echipa națională și ne-am pierdut identitatea", a mai spus el.

Mircea Lucescu: "E datoria mea pentru tot ce mi-a oferit fotbalul"

"Am simțit că este de datoria mea să preiau conducerea echipei. Nu a fost doar o responsabilitate majoră. Era datoria mea pentru tot ce mi-a oferit vreodată fotbalul românesc. Am fost îndatorat. Nu a fost niciodată vorba de bani, niciodată despre încă o medalie. Am destule trofee. Am sperat să ajut schimbând modul în care funcționează fotbalul românesc la nivel mental", a adăugat Lucescu.

Mircea Lucescu: "Ştiu ce ne aşteaptă în Turcia"

"Vom juca în fața unei atmosfere imposibile. O cunosc la perfecție: stadionul de acasă al lui Beșiktaș. Când am părăsit clubul, mai aveam doi ani de contract, dar am lăsat banii clubului cu angajamentul ferm că îi vor folosi pentru a reconstrui stadionul. Este unul dintre cele mai bune stadioane pe care am fost vreodată. Când cealaltă echipă are mingea, pune presiune. Și este o presiune extraordinară. Nu știu dacă există vreun remediu pentru zgomotul pe care îl vor crea. Va trebui să le explic băieților mei, celor care nu au jucat în Turcia, ce îi așteaptă", a conchis el.

