Andrei Raţiu s-a calificat, alături de Rayo Vallecano, în finala Conference League 2026

Fundaşul român Andrei Raţiu va evolua în finala Conference League 2026, după ce echipa sa de club, Rayo Vallecano, a trecut, în semifinalele competiţiei, de formaţia franceză Racing Club Strasbourg, cu un dublu 1-0.

Spaniolii s-au impus la limită în turul de pe teren propriu, iar joi seara s-au impus cu acelaşi rezultat şi în deplasarea din Franţa, graţie golului marcat de atacantul brazilian Alemao, în finalul primei reprize.

Rayo a dominat duelul din Franţa, încheind disputa, de exemplu, cu 8-3 la şuturi pe poartă. Integralist, Andrei Raţiu a fost printre cei mai activi jucători de pe teren, chiar dacă a avut în faţă, pe flancul său, doi fotbalişti cu experienţă acumulată în Premier League, Ben Chilwell, fost la Leicester şi Chelsea Londra, şi ivorianul Martial Godo, trecut pe la Fulham.

În finala Conference League 2026 de pe 27 mai, de la Leipzig, Rayo Vallecano dă piept cu echipa engleză Crystal Palace. Englezii au trecut şi ei cu o dublă victorie de formaţia ucraineană Şahtior Doneţk, 3-1 în tur, la Cracovia (Polonia), şi 2-1 în returul din Anglia.

Articolul continuă după reclamă

Pe Selhurst Park, Crystal Palace a deschis scorul, prin autogolul lui Pedro Henrique, Şahtior a egalat, graţie reuşitei lui Eguinaldo, în timp ce Ismaila Sarr a marcat, imediat după pauză, golul prin care a asigurat o nouă victorie celor de la Crystal Palace.

Miercuri, 27 mai 2026, de la 22.00, ora României, pe Red Bull Arena, din Leipzig, Crystal Palace şi Rayo Vallecano se înfruntă în finala Conference League 2026.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰