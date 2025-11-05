Palmaresul lui Emeric Ienei. Antrenorul cu care Steaua a câştigat Cupa Campionilor în 1986 a murit la 88 ani

Fotbalul românesc este în doliu după ce, în cursul zilei de miercuri, s-a anunţat decesul celui care a fost legendarul Emeric Ienei, tehnician ce a încetat din viaţă la venerabila vârstă de 88 de ani.

Emeric Ienei, antrenorul cu care Steaua Bucureşti a câştigat Cupa Campionilor Europeni, a murit la 88 de ani - Facebook/ Echipa națională de fotbal a României

Emeric Ienei a fost una dintre figurile emblematice ale fotbalului românesc, atât ca jucător, cât şi ca antrenor. Născut în 1937, în judeţul Arad, Ienei a început fotbalul la 7 Noiembrie Arad, imediat după Al Doilea Război Mondial, înainte de a face trecerea către Flamura Roşie Arad, actuala UTA Arad, formaţie pentru care a şi debutat la seniori, în 1955.

După o scurtă trecere pe la Progresul CPCS București, Ienei s-a transferat la Steaua Bucureşti în 1957, club de care avea să-şi lege destinul pentru zeci de ani. Ienei a jucat pentru Steaua Bucureşti în perioada 1957-1969, perioadă în care a câştigat trei titluri de campion al României şi patru Cupe ale României.

Legendarul Emeric Ienei a fost şi unul dintre primii români care au evoluat peste hotare, el încheindu-şi, practic, cariera în Turcia, la Kayserispor, echipă pentru care a evoluat în perioada 1969-1971.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, Ienei a adunat şi şase selecţii în naţionala României, debutând pentru "tricolori" în 1959, la 22 de ani.

Din 1972, Ienei a luat calea antrenoratului, mai întâi ca secund la Steaua Bucureşti, iar apoi, din 1975, ca principal la echipa care l-a lansat în fotbalul mare. Tehnicianul a pregătit echipa în mai multe rânduri, inclusiv în sezonul 1985-1986, când Steaua Bucureşti a câştigat Cupa Campionilor Europeni, după 2-0, la penalty-uri, cu FC Barcelona.

Pe lângă Steaua Bucureşti, cu care a fost de cinci ori campion al României şi de trei ori câştigător al Cupei României, Emeric Ienei a mai antrenat formaţii precum FC Bihor, CS Târgovişte, naţionala Ungariei, Videoton, Panionios sau Universitatea Craiova.

De asemenea, Ienei a antrenat naţionala de fotbal a României, reuşind să o ducă până în optimile de finală ale Campionatului Mondial din 1990, din Italia, dar şi până în sferturile de finală ale Campionatului European din 2000.

De altfel, după Euro 2000, Ienei, practic, s-a retras din activitate la vârsta de 63 de ani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați face armata voluntară pentru 6.000 de euro? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰