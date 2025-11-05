Reacţiile lui Hagi, Balint şi Popescu la moartea lui Ienei: România a pierdut un om de o valoare extraordinară

Este doliu în fotbalul românesc. Emeric Ienei, fost selecţioner al României şi antrenorul cu care echipa Steaua Bucureşti a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 a murit. Avea 88 de ani. România a pierdut un om de o valoare extraordinară, un mentor şi un tehnician de excepţie a fost reacţia lui Gheorghe Hagi.

Fostul mare fotbalist Gheorghe Hagi a reacţionat după moartea lui Emeric Ienei, spunând că România a pierdut "un om de o extraordinară valoare", un mentor şi un antrenor de excepţie.

Gigă Hagi: Am pierdut un om de o extraordinară valoare

"Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepţie. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine şi pentru fotbalul românesc. Îţi mulţumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanţe familiei!", a transmis Hagi pe Facebook.

Gigă Popescu: Un om care a inspirat generații întregi de jucători

Şi fostul internațional Gheorghe Popescu s-a declarat întristat de vestea morții lui Emeric Ienei. ''Cea mai tristă veste... antrenorul care era pe banca României când eu am debutat la națională nu mai este printre noi. E greu de exprimat în cuvinte câte amintiri mă leagă de Emeric Ienei și cât de mult a însemnat pentru fotbalul românesc. A fost un om care a inspirat generații întregi de jucători care au făcut mari performanțe, iar moștenirea lui va fi eternă. Rămas bun, Nea Imi!'', se arată în mesajul fostului căpitan al echipei naționale, postat pe Facebook.

Gabi Balint: Nea Imi nu m-a învățat doar fotbal, ci şi să fiu om înainte de a fi jucător

Şi fostul jucător Gabi Balint a publicat un mesaj emoţionant. "Nea Imi nu m-a învățat doar fotbal. M-a învățat să cresc. Să am răbdare. Să fiu om înainte de a fi jucător. Să cred în mine și în echipa mea. Să privesc în față în momentele grele. Am avut norocul să îi fiu elev – la Steaua, la echipa națională și în viață. Zâmbetul lui calm, felul lui blând de a vorbi, liniștea cu care știa să pună ordine în furtună… toate acestea au fost pentru mine sprijin, direcție și lumină. Am câștigat împreună Cupa Campionilor Europeni. Un vis pentru o țară întreagă. Dar dincolo de trofee, ceea ce rămâne în suflet este omul. Nea Imi, vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați dăruit. Pentru încredere. Pentru curaj. Pentru liniște. Pentru zâmbet. Dumnezeu să vă odihnească în pace! Eu o să vă port în suflet. Mereu" a scris pe Facebook şi Gabi Balint.

Cine a fost Emeric Ienei

Emeric Ienei, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc, a decedat, miercuri, la vârsta de 88 de ani. Născut pe 22 martie 1937, la Agrișu Mic, Emeric Ienei a jucat la Steaua București între 1954 și 1969 (254 de meciuri, 7 goluri), echipă cu care a câștigat în 1986, ca antrenor, Cupa Campionilor Europeni. Pentru această performanță a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul 'Meritul Sportiv' Clasa a II-a cu baretă. Pe 8 mai 1998, colonelul în retragere Emeric Ienei din Ministerul Apărării Naționale a fost înaintat la gradul de general de brigadă (cu o stea).

El a mai activat ca jucător la UTA Arad și Kayserispor. Ca antrenor, el a condus echipa naționale de fotbal a României în două mandate, precum și reprezentativa Ungariei. Ienei a fost antrenorul care a reușit să readucă România la o Cupă Mondială după două decenii, în Italia, în 1990. În 2000, a condus din nou echipa națională la un turneu final, EURO 2000, unde România a obținut o victorie istorică în fața Angliei, scor 3-2, acesta fiind primul succes românesc la un Campionat European.

La nivel de club a antrenat formațiile FC Bihor, CS Târgoviște, MOL Fehervar, Panionios și FCU Craiova. În palmaresul său ca jucător sunt trei titluri de campion și patru Cupe ale României, iar ca antrenor șase titluri, patru Cupe ale României și, trofeul suprem al continentului, Cupa Campionilor Europeni, cucerită în 1986.

