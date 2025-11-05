Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Primele reacţii după ce s-a anunţat decesul legendarului Emeric Ienei, fostul mare antrenor al Stelei

Fotbalul românesc este în doliu, după ce s-a anunţat decesul lui Emeric Ienei, fostul mare antrenor al Stelei Bucureşti şi al naţionalei de fotbal a României, iar primele reacţii nu au întârziat să apară.

de Redactia Observator

la 05.11.2025 , 13:27
Emeric Ienei, fostul antrenor al Stelei, a murit la 88 de ani Emeric Ienei, fostul antrenor al Stelei, a murit la 88 de ani

Adrian Bumbescu şi Gabi Balint, doi dintre eroii finalei cu Barcelona din 1986, câştigată de Steaua la lovituri de departajare, au fost printre primii care şi-au manifestat tristeţea faţă de vestea primită.

"Nea Imi ne era ca un tată, era înţelegător, aplana orice conflict. Nu ştiam că are probleme medicale, deşi ştiam că este la o vârstă înaintată", a transmis Bumbescu, în timp ce Gabi Balint, trist, a subliniat că "Nea Imi era unul dintre noi, din familia Stelei! Uşor-uşor, ne ducem toţi".

Marius Lăcătuş, un alt fost mare jucător al Stelei, a precizat că "Nea Imi era un om extraordinar", în timp ce Victor Piţurcă este de părere că "Nea Imi a fost cel mai mare antrenor român din toate timpurile, fiindcă să câştigi Cupa Campionilor cu o echipă formată numai din români e ceva ce nimeni, niciodată, nu va mai reuşi".

Articolul continuă după reclamă

Reprezentanţii marilor rivale au transmis, de asemenea, mesaje de condoleanţe după aflarea veştii că legendarul Emeric Ienei a murit la 88 de ani.

Cei de la Dinamo Bucureşti au transmis următorul mesaj: "Am primit cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a celui care a fost Emeric Ienei. Pe această cale, clubul Dinamo București transmite sincere condoleanțe familiei și apropiaților săi. Respectul și eleganța cu care a slujit fotbalul vor rămâne mereu un exemplu pentru toate generațiile. Odihnească-se în pace".

De asemenea, oficialii de la Rapid Bucureşti au transmis următorul mesaj: "FC Rapid își exprimă regretul profund la aflarea veștii trecerii la cele veșnice a lui Emeric Ienei, un reper al fotbalului românesc și un model de profesionalism, echilibru și demnitate. Transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au prețuit și l-au admirat. Dumnezeu să-l odihnească în pace".

Vă reamintim că Emeric Ienei s-a stins din viaţă la 88 de ani. Acesta a fost, printre altele, antrenorul cu care Steaua Bucureşti a câştigat Cupa Campionilor Europeni, în 1986, dar şi tehnicianul care a dus naţionala de fotbal a României până în optimile de finală ale Campionatului Mondial din 1990, din Italia.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

emeric ienei mort deces emeric ienei reactii deces emeric ienei
Înapoi la Homepage
Cum l-a putut numi Gigi Becali pe milionarul român care are avion privat, dar merge în Capitală cu metroul
Cum l-a putut numi Gigi Becali pe milionarul român care are avion privat, dar merge în Capitală cu metroul
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Otopeni, mai scump decât Heathrow: cât te costă cu adevărat să mănânci în aeroportul din România, față de Londra, Madrid sau Roma
Otopeni, mai scump decât Heathrow: cât te costă cu adevărat să mănânci în aeroportul din România, față de Londra, Madrid sau Roma
Cum a devenit un motan din Polonia atracție turistică. Oameni din toată lumea s-au dus să-l vadă pe Gacek
Cum a devenit un motan din Polonia atracție turistică. Oameni din toată lumea s-au dus să-l vadă pe Gacek
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați face armata voluntară pentru 6.000 de euro?
Observator » Sport » Primele reacţii după ce s-a anunţat decesul legendarului Emeric Ienei, fostul mare antrenor al Stelei