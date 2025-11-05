Primele reacţii după ce s-a anunţat decesul legendarului Emeric Ienei, fostul mare antrenor al Stelei

Fotbalul românesc este în doliu, după ce s-a anunţat decesul lui Emeric Ienei, fostul mare antrenor al Stelei Bucureşti şi al naţionalei de fotbal a României, iar primele reacţii nu au întârziat să apară.

Adrian Bumbescu şi Gabi Balint, doi dintre eroii finalei cu Barcelona din 1986, câştigată de Steaua la lovituri de departajare, au fost printre primii care şi-au manifestat tristeţea faţă de vestea primită.

"Nea Imi ne era ca un tată, era înţelegător, aplana orice conflict. Nu ştiam că are probleme medicale, deşi ştiam că este la o vârstă înaintată", a transmis Bumbescu, în timp ce Gabi Balint, trist, a subliniat că "Nea Imi era unul dintre noi, din familia Stelei! Uşor-uşor, ne ducem toţi".

Marius Lăcătuş, un alt fost mare jucător al Stelei, a precizat că "Nea Imi era un om extraordinar", în timp ce Victor Piţurcă este de părere că "Nea Imi a fost cel mai mare antrenor român din toate timpurile, fiindcă să câştigi Cupa Campionilor cu o echipă formată numai din români e ceva ce nimeni, niciodată, nu va mai reuşi".

Reprezentanţii marilor rivale au transmis, de asemenea, mesaje de condoleanţe după aflarea veştii că legendarul Emeric Ienei a murit la 88 de ani.

Cei de la Dinamo Bucureşti au transmis următorul mesaj: "Am primit cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a celui care a fost Emeric Ienei. Pe această cale, clubul Dinamo București transmite sincere condoleanțe familiei și apropiaților săi. Respectul și eleganța cu care a slujit fotbalul vor rămâne mereu un exemplu pentru toate generațiile. Odihnească-se în pace".

De asemenea, oficialii de la Rapid Bucureşti au transmis următorul mesaj: "FC Rapid își exprimă regretul profund la aflarea veștii trecerii la cele veșnice a lui Emeric Ienei, un reper al fotbalului românesc și un model de profesionalism, echilibru și demnitate. Transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au prețuit și l-au admirat. Dumnezeu să-l odihnească în pace".

Vă reamintim că Emeric Ienei s-a stins din viaţă la 88 de ani. Acesta a fost, printre altele, antrenorul cu care Steaua Bucureşti a câştigat Cupa Campionilor Europeni, în 1986, dar şi tehnicianul care a dus naţionala de fotbal a României până în optimile de finală ale Campionatului Mondial din 1990, din Italia.

