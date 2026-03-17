Program meciuri Liga Campionilor: Manchester City încearcă imposibilul împotriva lui Real Madrid 

Marţi şi miercuri se joacă meciurile din manşa a doua a optimilor de finală din Liga Campionilor la fotbal.

Balul este deschis marţi seara, de la 19.45, ora României, de duelul dintre Sporting Lisabona şi Bodo Glimt. După 3-0 în tur, pe teren propriu, Bodo Glimt, revelaţia actualului sezon al Ligii Campionilor la fotbal, pare pregătită să facă pasul cel mare spre faza sferturilor de finală.

De la ora 22.00 se joacă meciuri precum Arsenal Londra - Bayer Leverkusen şi Chelsea Londra - Paris Saint Germain.

Însă, tot de la ora 22.00 se joacă şi cel mai aşteptat duel al serii de marţi, Manchester City urmând să primească replica celor de la Real Madrid. "Galacticii" sunt în pole position pentru calificarea în sferturi, după ce s-au impus în tur, pe teren propriu, scor 3-0.

Totuşi, trupa lui Guardiola nu dezarmează şi se declară pregătită pentru o remontada istorică. Însă, cifrele nu sunt favorabile "cetăţenilor". Manchester City a câştigat doar unul din ultimele patru meciuri jucate, iar ultima când s-a impus la minim trei goluri diferenţă a fost acum mai mult de o lună, pe 11 februarie, când City trecea de Fulham, scor 3-0.

Mai mult, Real Madrid a câştigat opt din ultimele 10 meciuri jucate, a câştigat trei din ultimele patru meciuri jucate împotriva lui Manchester City şi l-ar putea avea la dispoziţie şi pe atacantul francez Kylian Mbappe, proaspăt revenit în lot după o accidentare la genunchi ce l-a ţinut aproape o lună departe de gazon.

Seria de meciuri din Liga Campionilor continuă, miercuri seara, cu partide precum FC Barcelona - Newcastle United, Bayern Munchen - Atalanta Bergamo, FC Liverpool - Galatasaray Istanbul şi Tottenham Hotspur - Atletico Madrid.

Program meciuri Liga Campionilor

Marţi, 17 martie

19.45, Sporting Lisabona - Bodo Glimt (0-3 în tur)

22.00, Arsenal Londra - Bayer Leverkusen (1-1)

22.00, Chelsea Londra - Paris Saint Germain (2-5)

22.00, Manchester City - Real Madrid (0-3)

Miercuri, 18 martie

19.45, FC Barcelona - Newcastle United (1-1)

22.00, Bayern Munchen - Atalanta Bergamo (6-1)

22.00, FC Liverpool - Galatasaray Istanbul (0-1)

22.00, Tottenham Hotspur - Atletico Madrid (2-5)

